Louis Ducruet nous présente la troisième Fight Aids Cup

Ludovic Giuly, Claude Puel et Fernando Morientes face à Francesco Totti, Clarence Seedorf et Robert Pires : La Fight Aids Cup se jouera le lundi 23 janvier à 18h30 au stade Louis II.

Le temps est venu pour S.A.S. La Princesse Stéphanie de remettre son titre en jeu. Son équipe du « Cirque FC » a remporté les deux premières éditions de la Fight Aids Cup mais « Les Barbagiuans » de S.A.S. Le Prince Albert II sont bien décidés à décrocher enfin le prestigieux trophée.

Pour inverser la tendance, le souverain peut se targuer d’avoir dans ses rangs certaines légendes du football local. C’est le cas de Claude Puel. Personnage incontournable du club de la principauté, il a notamment mené les Rouge et Blanc au titre de champion de France en 2000, premier grand fait marquant de sa carrière d’entraîneur. Ricardo Carvalho, Camel Meriem, Sonny Anderson ou encore Édouard Cissé évolueront à ses côtés.

D’autres personnalités locales comme le pilote de F1 Charles Leclerc complèteront l’effectif. Entraîneur cette année, Jean Tigana va succéder à Jean Petit et Arsène Wenger. Le camp adverse ne manquera pas de talents non plus : Sébastien Frey, Francesco Totti, Robert Pires, Eric Abidal, Clarence Seedorf, Christian Panucci, etc.

Cette rivalité sportive et familiale est au service d’une noble cause. Tous les fonds récoltés à l’occasion de ce match de football caritatif seront reversés à l’association Fight Aids Monaco présidée par la Princesse Stéphanie. L’occasion, de placer, le temps d’une soirée, la lutte contre le VIH au centre de toutes les attentions. Le prix des places pour le match a été fixé à 10 euros.

Louis Ducruet, président de l’équipe des Barbagiuans et organisateur de la Fight Aids Cup, était notre invité dans « Le Club Radio Monaco ». Retrouvez son interview en podcast.

© Frédéric Nebinger