Que fait-on à Monaco pour la fête de la Sainte Dévote ?

Les traditionnelles célébrations de la Sainte Dévote auront lieu jeu di 26 et vendredi 27 janvier. Découvrez l’origine de cette fête et le programme des festivités.

Les célébrations de la Sainte Dévote, Sainte Patronne de Monaco, sont l’une des plus anciennes traditions de la Principauté.

Issue de la « Légende de Sainte Dévote » transmise par un document médiéval, cette tradition a imprégné la culture nationale dans des domaines aussi divers que la religion, le folklore, les croyances populaires, l’Histoire, la littérature, les arts, la peinture, la musique, la numismatique et la philatélie. Elle tient une place privilégiée dans le cœur des Monégasques.

Selon cette légende, Devota (Dévote), jeune chrétienne native de Corse aurait été martyrisée par le préfet Barbarus sous les Empereurs Dioclétien et Maximien à une date que l’on pourrait situer en 303 ou 304. Son corps, dérobé pendant la nuit suivante par des fidèles, fut mis dans une barque, amené à Monaco et enseveli dans une chapelle du vallon dit « des Gaumates », près du port, le 27 janvier de la même année.

Sous Honoré II, au XVIIème Siècle, Sainte Dévote est devenue patronne de Monaco. Depuis 1874, la tradition est perpétuée chaque année : une barque sur bûcher est brûlée en présence du Souverain et de la Famille Princière, accompagnés des personnalités monégasques.

Le 27 janvier, jour de la Fête, une messe solennelle est célébrée en la Cathédrale par une personnalité religieuse invitée par l’Archevêque de Monaco. Assistent à cette cérémonie, la Famille Princière, le Gouvernement Princier, les assemblées élues et les corps constitués ainsi que de nombreux fidèles. Après la cérémonie, une procession avec la participation des pénitents de l’Archiconfrérie de la Miséricorde prend la direction du Palais Princier avec la châsse contenant les reliques escortées par les Carabiniers du Prince.

La procession s’arrête sur la Place du Palais. Une Garde d’honneur et l’orchestre des Carabiniers du Prince lui rendent hommage. Un célébrant bénit alors la Famille Princière avec les reliques. La procession se dirige ensuite vers les remparts, un autre célébrant bénit Monaco et sa population. Enfin de retour devant la cathédrale, un dernier célébrant bénit la mer et les pêcheurs.

LE PROGRAMME

JEUDI 26 JANVIER 2023

10h30, Église Sainte Dévote : messe des traditions, en langue monégasque.

* * *

18h30, Port Hercule, route de la Piscine (à droite de la Collection Automobiles de S.A.S. le Prince de Monaco : Départ de la procession

* * *

18h40, Quai Jarland – Vallon des Gaumates : Arrivée de la barque puis bénédiction des reliques. Poursuite de la procession jusqu’à la Place Sainte Dévote.

* * *

19h, Église Sainte Dévote : Salut du Très Saint Sacrement, présidé par Son Excellence Mgr Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco et Mgr Guillaume Paris.

* * *

19h45, Quai Albert Ier : Embrasement de la Barque Symbolique par la Famille Princière.

* * *

20h15, Quai Albert Ier : Spectacle de drones sonorisé proposé par la mairie de Monaco.