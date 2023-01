Dix joueurs de l’Open d’Australie ont été formés à Cannes

Cannes terre de champions ? Elite Tennis Center, l’école de tennis créée et dirigée par Jean-René Lisnard, a formé dix joueurs qui participent à l’Open d’Australie 2023.

Jean-René Lisnard n’est pas du genre à se mettre en avant. Elite Tennis Center, l’école qu’il a créée il y a dix ans, n’a d’ailleurs pas besoin de « publicité » pour connaître le succès. Le Cannois, ATP 82 en 2000, se prête toutefois bien volontiers à l’exercice de l’interview, sans langue de bois.

« J’aurais pu être meilleur si j’avais été moins con mais je n’ai aucun regret »

Au coup d’envoi de l’Open d’Australie 2023, 10 joueurs formés à Cannes par Elite Tennis Center étaient présents dans les tableaux féminins et masculins.

Simple Dames :

Blinkova Anna (Russie, 24 ans) WTA #54 -Joueuse ETC depuis 2021 ;

Gracheva Varvara (Russe, 22 ans) WTA #59 -Joueuse ETC depuis 2017 ;

Walter Simona (Suisse, 22 ans) WTA #112 -Joueuse ETC depuis 2022 ;

Erika Andreeva (Russe, 18 ans) WTA # 118 –Joueuse ETC depuis 2022.

Simple Messieurs :

Medvedev Daniil (Russe, 26 ans) ATP #1 en 2022 – Joueur ETC de 2014 à 2021 ;

Grenier Hugo (France, 26 ans) ATP #95 -Joueur ETC depuis 2016 ;

Muller Alexandre (France, 25 ans) ATP #142 -Joueur ETC depuis 2020 ;

Bellier Antoine (Suisse, 26 ans) ATP # 177 –Joueur ETC depuis 2021.

Tableaux Juniors ITF (Fédération internationale de Tennis)

Jules Leroux (France, 16 ans) Né à Cannes #91 ITF Juniors –Joueur ETC depuis 2016 ;

Andreeva Mirra (Russe, 15 ans) ITF juniors #12 -Joueuse ETC depuis 2021.

« Daniil Medvedev est un ultra-compétiteur et quelqu’un de très simple. Il n’a jamais eu de demandes de stars et est resté le même qu’au début »

Jean-René Lisnard nous raconte sa reconversion « naturelle » comme entraîneur, détaille ses méthodes pour faire progresser les jeunes, revient sur sa carrière de joueur et évoque ses souvenirs de Coupe Davis dans l’équipe de Monaco.