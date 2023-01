La vaisselle jetable non grata dans les restaurants de France et de Monaco

Désormais, les professionnels de la restauration doivent obligatoirement servir leurs plats dans de la vaisselle réutilisable quand les clients consomment sur place. Dans la pratique, cette mesure mettra du temps à devenir pleinement efficacement. Nathalie Michet reçoit Ingrid Chanefo, membre de l’association Zéro Déchets à Nice.

Depuis le 1er janvier, finies les frites dans les étuis en carton et les salades césar dans les shakers en plastique. Du moins, officiellement. En effet, en France comme à Monaco, les restaurateurs n’ont plus le droit de servir leurs plats dans de la vaisselle à usage unique lorsque les clients consomment sur place. Toutefois, pour l’instant, les professionnels n’appliquent pas tous cette mesure. Au Mc Donald’s de Fontvieille par exemple, le changement n’est pas pour maintenant mais « pour bientôt« . Plus précisément: pour la fin du mois de mars. Le temps de réaménager les salles et les cuisines pour s’adapter à la vaisselle réutilisable. Il s’agit aussi de lancer le service à table, qui n’est pas encore en vigueur dans le Mc Donald’s de Monaco.

Du retard dans les fast-foods

De même, en France, toutes les enseignes ne réagissent pas au même rythme. Selon Zero Waste France, plus de la moitié des fast-foods seraient à la traîne. Entre le 9 janvier et le 22 janvier, l’association a visité près de 300 établissements McDonald’s, Quick, Burger King et KFC. Au cours de cet état des lieux, 57% des restaurants visités continuaient d’utiliser uniquement de la vaisselle jetable. Interrogés par nos confrères de BFM Business, les dirigeants de KFC ont évoqué des difficultés opérationnelles.

Pour sa part Mc Donald’s assure que 90% de ses restaurants en France étaient déjà équipés en vaisselle réutilisable le 1er janvier dernier. Cependant, selon le géant du burger, le déploiement de ces nouveaux ustensiles ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il implique effectivement de réaliser des travaux dans les établissements de centre-ville et des centres-commerciaux en raison de la taille des cuisines.

Ces contretemps d’ordre pratique imposent donc d’être patient. Il faudra attendre plusieurs mois, peut-être jusqu’à la fin de l’année, pour savoir si l’interdiction de la vaisselle jetable fonctionne. En parallèle, selon Zero Waste France, il faudra une grande campagne d’information auprès des professionnels et des consommateurs. L’association veillera aussi à ce que la vaisselle réutilisable en plastique ne finisse pas trop vite en déchet. Nous en parlons avec Ingrid Chanefo, membre de l’association Zéro Déchets à Nice.