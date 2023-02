Elections: Daniel Boeri et Brigitte Boccone-Pagès sont nos invités

Ce dimanche 5 février, les Monégasques sont appelés aux urnes pour renouveler les 24 membres du Conseil National. Si les électeurs ont été privés de débat télévisé, ils ont bel et bien le choix entre deux listes. D’un côté, les 14 challengers de Nouvelles Idées pour Monaco. Cette liste a pu être formée in extremis à l’initiative de Daniel Boeri, doyen des conseillers nationaux.De l’autre, les 24 candidats de l’Union nationale monégasque, formée autour de la majorité sortante, et emmenée par Brigitte Boccone-Pagès. Les deux protagonistes de cette campagne électorale étaient nos invités cette semaine sur Radio Monaco. Chacun a répondu aux questions de Nathalie Michet et Jean-Christophe Sanchez.

« Monaco ne doit plus faire du surplace »

(Daniel Boeri)

A quelques jours du scrutin national à Monaco, les deux principaux candidats se préparent à la vérité des urnes. Leader de la liste Nouvelles Idées pour Monaco (NIM), Daniel Boeri, doyen des conseillers nationaux, promet – en cas de victoire – de lancer des débats sur les grandes questions stratégiques pour l’avenir de la Principauté. Sous le slogan « Notre futur aujourd’hui« , la liste NIM propose ainsi de se projeter dans au moins 10 ans. En matière d’environnement, par exemple, Daniel Boeri promet la création d’un « Budget vert ». Ce dernier permettrait selon lui d’évaluer l’impact écologique de tous les projets menés en Principauté, y compris ceux de l’Etat.

Sur la thématique de l’emploi, NIM appelle à discuter d’une réduction du temps de travail à quatre jours par semaine. Sur le plan de l’égalité entre les hommes et les femmes, les 14 candidats de la liste estiment qu’il est grand temps de débattre de la légalisation de l’IVG. Bien que dépénalisé depuis 2019, à l’initiative d’ailleurs des Conseillers nationaux, l’avortement reste interdit à Monaco. Tout en respectant le statut de religion d’Etat du catholicisme, Daniel Boeri estime qu’il ne doit plus y avoir de tabou sur le sujet.

Dans cet entretien, nous abordons également les questions relatives à l’éducation, le logement ou encore les négociations avec l’Union européenne pour un accord d’association.

« Notre programme est celui des Monégasques »

(Brigitte Boccone-Pagès)

Dans le camp de la majorité sortante, Brigitte Boccone-Pagès, 63 ans, emmène la liste de l’Union nationale monégasque (UNM). Après avoir succédé à Stephane Valéri à l’automne dernier, la présidente en excercice du Conseil national promet la continuité. Au cœur du programme: la préservation et le renforcement de la priorité nationale dans tous les domaines. Concernant la transition écologique et énergétique, l’UNM estime que le gouvernement princier manque d’une vision stratégique d’ensemble. Pour y remédier, Brigitte Boccone-Pagès plaide pour la mise en place d’une structure transversale au sein de l’administration. En matière de logement, il faudrait selon elle une agence domaniale. Pour le transport: un plan d’urgence.

De façon générale, notre invitée épingle le gouvernement princier à plusieurs reprises et estime que le rôle de l’assemblée doit être renforcé. Par exemple, elle recommande la mise en place d’un comité de suivi qui permettrait aux élus d’avoir un contrôle sur l’agenda législatif. De plus, pour remédier à « l’opacité » des négociations avec l’Union européenne, Brigitte Boccone-Pagès appelle à impliquer les conseillers nationaux à travers la mise en place d’un comité-mixte.

Si elle plébiscite la poursuite du chantier en faveur de l’égalité hommes-femmes, Brigitte Boccone-Pagès mise en revanche sur la prudence concernant certaines questions de société. Contrairement à ses adversaires de NIM, la candidate de la majorité estime qu’il ne serait pas pertinent d’ouvrir un débat sur la légalisation de l’VG. « On ne peut pas faire n’importe quoi « , explique la présidente sortante du CN. Il s’agit selon elle de respecter « le contexte monégasque« , à savoir le statut étatique de la religion catholique en Principauté.