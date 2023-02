Le trophée du Supersevens présenté au Centre Hospitalier

Le Monaco Rugby Sevens continue son parcours de présentation du trophée de champion de France de rugby à 7 obtenu en novembre dernier. Après les carabiniers mardi dernier, c’est au CHPG que l’équipe est venue présenter la coupe.

Une réception simple et chaleureuse dans le hall de la tour de la maternité. L’entraîneur, Jérémy Aicardi accompagné de 3 joueurs, de la directrice de l’hôpital, Benoîte de Sevelinges et de quelques soignants célèbrent une victoire historique pour Monaco : » C’est incroyable, il y a 10 ans, le rugby n’existait quasiment pas à Monaco et là on est champion de France, c’est une grande fierté » jubile Thomas Riqué, médecin urgentiste au CHPG et directeur médical de l’équipe.

(Coach, joueurs, staff médical et président autour du trophée)

Pourquoi le CHPG ? L’hôpital de Monaco est impliqué depuis le début dans la réussite du MR7. L’objectif est de prévenir les blessures et de soigner les joueurs. Chaque rugbyman qui signe une licence doit passer par la case tests médicaux et tests d’efforts ici à Princesse Grace.

La directrice, Benoîte de Sevelinges, s’en réjouit car ce sport et le centre hospitalier se correspondent parfaitement : « Le rugby, ce sont les valeurs du CHPG, c’est le collectif avant tout. Nous sommes au service de cette équipe qui est un modèle de réussite. »

En effet, en 3 ans d’existence seulement, l’équipe a déjà ramené un titre à la principauté. Le président du club, Emmanuel Falco, tout sourire, est passé féliciter ses troupes. Le club a même offert un maillot de l’équipe victorieuse au personnel soignant.

Le tout, sous le regard de Jérémy Aicardi, un coach comblé. L’ancien international français de rugby à sept, très fier de présenter le trophée, sourit lorsqu’on le félicite. A notre micro, le coach n’oublie pas de nous présenter la saison à venir et ses objectifs.