Lynda Pausé , notre coach en développement personnel va nous parler aujourd’hui de tendresse et d’affection. Que ça soit dans nos relations amoureuses, familiales ou bien encore amicales.



Qu’est-ce que la tendresse ?

La tendresse c’est une expression de soi, un comportement émanant de soi lorsqu’il est spontané, il surprend parfois et casse une limite corporelle. Il marque un sentiment d’affection, d’amour mais aussi de vulnérabilité. Nous le manifestons pour certains avec des mots, en poésie, un simple post it sur la machine café ou encore un je t’aime. Mais aussi par des gestes, une caresse, s’enlacer, se regarder… La tendresse, c’est une jolie façon de se dire « tu comptes pour moi », « tu peux compter sur moi », « j’ai besoin de te sentir près de moi », et la phrase si puissante pour certains « je t’aime ».

La tendresse est pourtant bien innée chez tous mais nous nous l’interdisons, beaucoup de couples, de familles en souffrent. Car malgré que l’on ne soit pas spontané sur le sujet à certains moment il est essentiel d’en faire preuve pour différentes raisons : un deuil, un soutien, une preuve d’amour…

Mais très souvent enfermés dans des comportements automatiques de survies ou de conditionnements, la personne peut paraitre sans cœur, ou trop rigide. Ces personnes en souffrent beaucoup et elles aimeraient mais n’osent pas !

Pourquoi les personnes sont-elles bloquées ainsi ?

Nos conditionnements en sont pour beaucoup que ce soit dans le domaine familial, éducatif, sociétal. Etre tendre est gênant, dérangeant, d’autant plus si nous avons grandi dans une famille qui

manquait de tendresse. Nous ne sommes pas conditionnés, habitués à en donner et à en recevoir. Les peurs sont multiples les raisons aussi et en plus elles peuvent se combiner !

Plus la tendresse s’éloigne plus les corps s’éloignent plus les êtres s’éloignent c’est un cercle vicieux. Il est essentiel d’aborder les peurs et croyances pour débloquer la situation chez chacun des acteurs du couple.

Qu’elles sont les bénéfices ?

La tendresse amène un sentiment de bien être, de calme, de sécurité, d’amour, de paix, aux personnes qui la partage. Que ce soit pour celui qui donne l’acte ou celui qu’il le reçoit !

C’est un partage qui marque une certaine intimité, une complicité. Nous fabriquons nos hormones de bien-être qui sont bon pour notre psyché et notre organisme.

Cela aide aussi dans la confiance à l’autre, sur l’estime de soi et l’amour de soi.



La tendresse est une façon de dire que je suis humaine et que je te montre aussi que mes émotions sont bien là. Cela nous rend surement plus vulnérables face à l’autre mais tellement plus vrais, plus authentiques plus accessibles !