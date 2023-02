Élections nationales 2023 : Comment voter, on vous explique tout

Les élections nationales se déroulent ce dimanche 5 février à Monaco. Près de 7 600 électeurs sont convoqués aux urnes. On vous dit tout sur la procédure de vote.

Toute la journée de dimanche, de 8h à 19h sans interruption, les Monégasques pourront voter à l’espace Léo Ferré dans le quartier de Fontvieille. Il faudra se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Ce document permettra aussi de retirer la carte d’électeur pour ceux qui ne l’ont pas encore reçue. Si un proche vous a confié son vote il faudra présenter la carte de procuration remise par la mairie.

Le choix entre deux listes

Dans l’isoloir, les électeurs voteront pour élire les 24 Conseillers nationaux. Ils auront le choix entre la liste Nouvelles idées pour Monaco de Daniel Boeri, qui compte 14 candidats, et celle de l’Union nationale monégasque emmenée par Brigitte Boccone-Pagès. Cette dernière compte 24 prétendants, soit le nombre précis de sièges au sein de l’Assemblée. Particularité en principauté : les électeurs peuvent panacher leur vote, donc choisir des candidats des deux camps. Une seule règle à respecter: sélectionner un maximum de 24 noms.

L’un des grands enjeux du scrutin sera le taux de participation. Entre les élections de 2013 et de 2018 il était passé d’environ 74% à 70%. Cette année en raison d’une campagne tardive et de l’absence de débat télévisé, ce déclin pourrait s’accentuer. Nous en saurons plus dimanche soir lorsque les résultats seront annoncés.