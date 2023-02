Les matches de Coupe Davis pour Monaco enfin dévoilés

Ça y est ! Le détail des matches opposant Monaco à la République Dominicaine ce week-end à l’occasion de la Coupe Davis est connu. Ce vendredi 3 février avait lieu le tirage au sort des rencontres et les conférences de presse respectives des deux équipes.

(Les deux équipes pour la photo officiel de la rencontre)

Entre photographies, poignées de mains et rires le respect est de mise entre les adversaires. L’objectif est le même pour ces deux nations : rester dans le groupe 2 de la Coupe Davis. Pour rappel, avant d’intégrer le groupe mondial avec l’Espagne, la France ou encore la Suisse, il faut passer par différents stades. Deux groupes séparent les monégasques et les dominicains du groupe monde. Et cet affrontement fait office de juge de paix. En effet, seul le vainqueur restera dans le groupe 2 et pourra envisager de monter dans le groupe 1.

Hugo Nys, joueur monégasque est très attendu. Lui qui sort d’une finale en double à l’Open d’Australie le 28 janvier dernier n’est concentré que sur cette échéance : « C’était une super expérience cet Open d’Australie. Maintenant je suis concentré sur mon pays et sur ce match face à de redoutables adversaires » a t-il déclaré en conférence de presse. Les Rouge et Blanc sont prêts. Malgré une méconnaissance du jeu de leur adversaire, ils sont prêts et ne veulent que la victoire pour leur pays :

(Les Monégasques devant le stade qu’ils espèrent rempli pour ce weekend)

Représenter leur pays est un honneur pour les enfants du Rocher. Pour Valentin Vacherot, natif de Monaco, c’est même un grand honneur :

Guillaume Couillard, capitaine de Monaco, s’est livré à notre micro sur les forces en présence, et les objectifs à court et long terme pour son équipe :

Programme de ce weekend du 4 et 5 février :

Samedi 4 février

11h : Valentin Vacherot VS Roberto Cid-Subervi

Suivi de : Lucas Catarina VS Nick Hardt

Dimanche 5 février

11h : Romain Arneodo et Hugo Nys VS Daniel Baquero et Peter Bertran

Suivi de :

Valentin Vacherot VS Nick Hardt

Lucas Catarina VS Roberto Cid-Subervi