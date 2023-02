Une plateforme web contre le gaspillage de médicaments

Comme c’est le cas pour l’alimentaire, l’habillement ou l’électronique, le gaspillage touche également les produits de santé. La start-up Trimed’s propose donc une solution pour écouler à moitié prix les médicaments et articles de parapharmacie qui approchent de leur date d’expiration. Il s’agit d’une plateforme collaborative en deux volets: l’une pour les pharmaciens, l’autre pour les particuliers. Jean-Nicolas Vincenti, fondateur de Trimed’s, répond à Nathalie Michet.

Fondée en 2021 et incubée à Monaco Tech, Trimed’s a mis en place une plateforme collaborative qui permet d’écouler les médicaments et produits de santé arrivant bientôt à expiration. Objectif central: éviter le gaspillage et encourager l’économie circulaire. En France, les pharmaciens peuvent céder leurs invendus à des confrères qui en ont besoin, à 50% du prix TTC. Ce dispositif en B2B s’applique notamment aux médicaments délivrés sur prescription médicale. Selon Jean-Nicolas Vincenti, fondateur de la start-up, « tous les professionnels y trouvent leur compte« . D’après une étude de marché réalisée par Trimed’s, les pharmacies jettent en moyenne 15 000 euros de produits par an. A l’échelle de l’hexagone, cela représente 300 millions d’euros de pertes chaque année.

Un service pour les particuliers

À Monaco, en raison de la réglementation en vigueur, le service entre pharmaciens n’est pas possible pour l’instant. En revanche, comme en France, les particuliers de la Principauté ont accès à la plateforme afin d’acheter à moitié-prix les produits qui ne sont pas soumis au monopole pharmaceutique. Il s’agit par exemple des produits d’hygiène et de puériculture, des compléments alimentaires ou encore des cosmétiques.

In fine, si jamais les produits ne sont toujours pas écoulés sur la plateforme, Trimed’s propose aux pharmaciens de les donner à des associations. Cette alternative offre une ultime solution pour ne pas gaspiller les invendus qui sont encore bons à la consommation. De plus, en échange de ces dons, les professionnels peuvent avoir accès à une réduction d’impôt.