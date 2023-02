Elections: victoire sans appel de l’union nationale et forte abstention

Hier, la majorité sortante et ses alliés ont remporté la totalité des 24 sièges du Conseil National de Monaco. Un succès total pour Brigitte Boccone-Pagès et une lourde défaite pour Daniel Boeri et la liste NIM. Autre élément majeur: une participation électorale historiquement faible. Seuls 57,2% des électeurs monégasques sont allés voter.

Les résultats des élections nationales du 5 février 2023 à Monaco se révèlent relativement préoccupants pour le pluralisme et la vivacité de la démocratie en Principauté. D’abord, le scrutin a peu mobilisé. Selon les chiffres de la Mairie, seuls 57,2% des électeurs ont répondu à l’appel des urnes dimanche 5 février 2023. Jamais le taux de participation n’avait été aussi bas en Principauté. En effet, il s’établit loin derrière le taux de participation de 2018 qui était de 70,3%. À l’époque déjà, la mobilisation était en baisse, mais seulement de 4 points comparé à 2013. Cette fois, la participation a chuté de 13 points en un seul mandat.

Une abstention à facteurs multiples

La campagne tardive de NIM, la succession réglée comme du papier à musique à la tête de la majorité sortante, la présence de seulement deux listes en compétition et l’absence de débat télévisé peuvent sans doute expliquer, en partie, ce désintérêt des Monégasques pour les élections nationales. Cela-dit, il faudra certainement étudier plus en profondeur les raisons de cette désaffection des urnes. D’autant qu’un nombre record de votants ont pris la peine de se rendre dans l’isoloir pour finalement rendre un bulletin blanc (146 contre 100 en 2018) ou bien un bulletin nul (254 contre 175 en 2018).

L’union nationale seule dans l’hémicycle

Ensuite, le nouveau mandat du Conseil national ne devrait guère engendrer de débats enflammés au sein de l’hémicycle. En effet, en vertu des résultats des élections, l’Union nationale monégasque prend le contrôle total de l’assemblée législative. La majorité sortante et ses alliés s’emparent de la totalité des 24 sièges.

Tête de liste de l’UNM et présidente sortante du Conseil National, Brigitte Boccone-Pagès sera donc reconduite à la tête du CN pour un nouveau mandat. Cette formalité est prévue pour le 16 février, lorsque les conseillers nationaux nouvellement élus se retrouveront en séance plénière. En attendant, au micro de Maël Follet, Brigitte Boccone-Pagès savoure la victoire et rend hommage à ses adversaires de Nouvelles Idées pour Monaco.

Totalement défaits par l’UNM de Brigitte Boccone-Pagès, les 14 candidats de NIM n’envoient donc aucun élu au sein du Conseil National. L’échec est tel que même la tête de liste, Daniel Boeri, perd son siège. Celui qui était le doyen des Conseillers nationaux se veut toutefois philosophe. Il se dit fier de la campagne menée avec ses colistiers. Selon Daniel Boeri, le plus important est d’avoir réussi à amener des propositions sur l’avenir à long terme de la Principauté.

Au niveau individuel, Nathalie Amoratti-Blanc arrive en tête des candidats ayant obtenu le plus de votes. 3 164 électeurs ont validé le nom de la présidente sortante de la commission des Droits de la Femme et de la Famille, élue du CN depuis 2013. Pour sa part, Brigitte Boccone-Pagès arrive en 15e position.

Du côté de NIM, Jean-Charles Tonelli est celui qui s’en sort le mieux avec 770 suffrages en sa faveur. Daniel Boeri arrive juste derrière avec 731 bulletins portant son nom. Une maigre consolation étant donné le fossé qui sépare les deux listes au classement général. En effet, sur l’ensemble du scrutin, l’Union Nationale Monégasque comptabilise 72 602 bulletins contre 8401 pour la liste NIM.

La dose de proportionnelle pour un tiers des sièges n’aura pas permis de rééquilibrer les forces en présence. Le panachage des voix, largement plébiscité, n’aura rien changé non plus, si ce n’est la durée du dépouillement. Les agents municipaux, les candidats et les journalistes auront veillé jusqu’à 1h du matin pour que toutes les voix soient comptabilisées.