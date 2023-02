La principauté de Monaco et le Rotary Club de Monaco se mobilisent pour les sinistrés en Turquie et en Syrie. La Croix-Rouge monégasque et Caritas Monaco lancent un appel aux dons. Idem du côté du Secours Populaire des Alpes Maritimes.

Le Consul de Turquie à Monaco, Ilhami Aygun a mandaté le Rotary Club de Monaco, pour centraliser les fonds de la communauté Turque, ainsi que ceux des membres du Rotary et des clubs voisins, et pour lever des fonds auprès des bienfaiteurs Monégasques.

Ces fonds seront versés en totalité, au Gouverneur du District 2420 du Rotary International, à Istanbul, Mr Suat Baysan. Le District 2420, qui bénéficie également des aides financières des Rotary Clubs américains, a déjà livré plusieurs camions de matériel de première nécessité sur les lieux sinistrés. Il se prépare à fournir un hôpital de campagne mobile, des cuisines mobiles et des ambulances dont l’importance et le nombre dépendront des contributions financières mises à sa disposition. L’ensemble de ces fonds Rotary seront intégralement consacrés à l’achat et la mise en place des installations envisagées par le District d’Istanbul.

Selon les derniers bilans, près de 11 000 personnes ont perdu la vie. 25 000 personnes sont sans-abri.

Vous pouvez faire un don sur le site de la Croix Rouge en précisant Turquie sur l’interface de dons en ligne : https://www.croix-rouge.mc/faire-un-don/

Si vous souhaitez faire un don à Caritas Monaco, vous trouverez toutes les informations via ce lien: https://www.caritas-monaco.com/images/230208._COMMUNIQUE_TREMBLEMENT_TERRE.jpg

https://www.rotary.mc

https://www.croix-rouge.mc/la-croix-rouge-monegasque-solidaire-de-la-croix-rouge-turque-et-syrienne/