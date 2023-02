Monaco Run : il y a forcément une course pour vous !

1 000m, city trail, Pink Ribbon Walk, 5km Herculis ou 10km, le Monaco Run (11 et 12 février) offre aux amateurs de course à pied de multiples possibilités. Rendez-vous sur le Port Hercule de Monaco pour l’événement annuel de la Fédération Monégasque d’Athlétisme consacré au Running.

Les courses et animations du samedi 11 février :

• 1000m pour les catégories EA (à p. 2016) à Masters : 14h à 17h (Gratuit et ouvert à tous) ;

• Animations Fitness par le Hercule Fitness Club : 11h à 14h (Gratuit et ouvert à tous).

Les courses du dimanche 12 Février :

• City Trail : Départ à 8h – Port Hercule ;

• Marche caritative Pink Ribbon : Départ à 9h45 – Port Hercule ;

• 5km Herculis : Départ à 10h – Port Hercule ;

• 10km APM : Départ à 10h – Port Hercule.

Inscriptions :

• Tarif de 15€ pour le 5km et 18€ pour le 10km et le City Trail ;

• En ligne sur www.monacorun.com jusqu’au vendredi 10/02 ;

• Uniquement sur place au Running Expo le samedi 11/02 – Tarifs d’inscription +5€.

Retrait des dossards :

• Lieu : Running Expo sur le Port Hercule de Monaco ;

• Horaires : Samedi 12 de 10h00 à 17h30 et dimanche 13 à partir de 7h00.

Running Expo :

• Samedi de 10h00 à 17h30 et dimanche à partir de 7h00 sur le Quai Albert 1er (lieu de départ et d’arrivée des courses);

• Possibilité de restauration et café sur place, ainsi que présence d’autres partenaires.

Jean-Pierre Schoebel, directeur de la Fédération Monégasque d’Athlétisme nous présente le Monaco Run 2023.