S’il y a bien un moment pour jouer le PSG à domicile cette saison, c’est maintenant. L’AS Monaco affronte des parisiens plongés dans une crise de résultat depuis le début d’année 2023, dans un match comptant pour la 23ème journée de ligue 1.

Début d’année civile compliquée pour le PSG. Des résultats en dent de scie en ligue 1 et une élimination prématurée en coupe de France face à l’OM. Rajoutez à cela l’absence de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, Monaco peut le faire. Les Rouge et Blanc sont quant à eux sur une dynamique plus que positive avec pas moins de 7 matches sans défaites en championnat et une série remarquable de 32 matches avec au moins un but marqué. Ce sont donc deux équipes à la forme diamétralement opposée qui vont s’affronter au Stade Louis II à 17h ce samedi.

L’entraîneur Philippe Clément pourra bénéficier de toutes ses forces offensives, Ben Yedder, Embolo, Diatta ou encore Golovin. Mais il n’y a pas que les attaquants qui marquent dans cette équipe. Guillermo Maripan, pilier du secteur défensif monégasque est également un véritable danger pour l’arrière-garde adverse. Il est le deuxième défenseur à avoir marqué le plus de buts depuis son arrivée en ligue 1. 10 buts pour lui, derrière les 13 de Marquinhos. Le Chilien est conscient de son impact offensif, mais ne veut pas oublier son rôle premier.

« Monaco est une équipe toujours dangereuse. On aura un match difficile. Mais j’espère que l’on va rendre le match difficile pour Monaco et ne pas montrer le visage montré au Vélodrome » déclare Christophe Galtier dans sa conférence de presse d’avant match. Philippe Clément lui, « s’attend évidemment à une réaction » des parisiens après leur défaite face à Marseille, mais souhaite rester concentré uniquement sur son équipe.

Après un début de saison poussif, les monégasques foncent tout droit vers les places qualificatives pour la Ligue des champions. En cas de victoire ce week-end, les Rouge et Blanc pourraient se retrouver deuxième du championnat.