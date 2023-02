Pour son retour sur scène, Rihanna fait le show au Superbowl

Après six ans d’absence, Rihanna a signé un comeback tonitruant sous le feu des projecteurs du Superbowl. Elle a enchaîné quelques-uns de ses plus grands tubes et annoncé une bonne nouvelle à ses fans.

Le moment tant attendu par ses fans arrive à la mi-temps du Superbowl, la finale du championnat de football américain : Rihanna remonte sur scène. Telle une divinité céleste, la star apparaît en lévitation sur une plateforme suspendue au dessus au terrain du State Farm Stadium de Glendale en Arizona.

Vêtue d’une combinaison rouge et d’un manteau assorti, la chanteuse barbadienne arbore une queue de cheval et des boucles d’oreilles en diamant qui évoquent »Diamonds » l’un de ses plus grands succès. Rihanna est accompagnée de plusieurs danseurs portant des combinaisons spatiales blanches.

Sur les réseaux sociaux, son look, et surtout son ventre arrondi, sont très commentés. Plus tard dans la soirée, l’artiste de 34 ans confirme l’heureux événement : elle est enceinte d’un deuxième enfant avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky.

Côté musique, Rihanna a sélectionné une douzaine de chansons retraçant toute sa carrière :