Monaco Run 2023 : Une grande fête du sport et un record

La 13e édition du Monaco Run a tenu toute ses promesses. L’événement organisé par la fédération monégasque d’athlétisme a réuni près de 2000 adeptes de course à pied dont Jimmy Gressier qui décroche le nouveau record d’Europe sur le 5 km.

Il y en avait pour tous les goûts et surtout pour tous les niveaux : 1000 mètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres et city trail. Sans oublier la Pink Ribbon Walk, une marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein qui a réuni 200 personnes dans les rues de la Principauté.

Un record pour l’Histoire

Il l’a fait ! Jimmy Gressier a battu le record d’Europe du 5 km lors du Monaco Run 2023. Un an après avoir perdu son propre record, l’athlète français le récupère. 13 minutes et 12 secondes pour boucler la boucle. Détenu jusqu’alors par l’italien Yemaneberhan Crippa, il récupère le record d’Europe pour 2 petites secondes dans une ambiance magnifique à son arrivée. Le coureur tout juste rentré d’un stage au Kenya qui lui a beaucoup rendu service, nous raconte sa course.

C’est un rendez-vous immanquable à Monaco. Musique, rire, sport et dévouement personnel, tout est réuni pour créer des souvenirs. A côté du record historique de Jimmy, Miriam Chebet s’impose chez les femmes en 15 minutes et 40 secondes sur la même distance. Enfin, pour le 10 kilomètres, c’est Yohan Le Berre qui l’a emporté avec un temps de 29:52. Zuzana Gejdosova est quant à elle la première femme avec 36 minutes et 50 secondes. Ce parcours convient aux athlètes et notamment à la star du week-end Jimmy Gressier, qui explique pourquoi le Monaco Run lui va si bien.