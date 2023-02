Pink Ribbon Monaco a remis au CHPG un chèque de 25 000€

L’association Pink Ribbon Monaco vient de remettre un chèque de 25 000 euros au Centre Hospitalier Princesse Grace. Il s’agit de soutenir un protocole de recherche innovant mené au sein de l’hôpital pour lutter contre une forme particulière de cancer du sein.

Soutenir la lutte contre le cancer du sein, sensibiliser le public au dépistage de la maladie et assister les patients individuellement, c’est le triple objectif de Pink Ribbon Monaco, créée en 2001. Il y a quelques jours, l’association a récolté 25 000 euros lors d’un gala de charité organisé à l’Hôtel Hermitage.

Concrètement, cet argent va permettre de financer un protocole de recherche clinique mené au CHPG auprès de 40 patientes atteintes d’un cancer lobulaire du sein, l’un des plus difficiles à détecter.

Il s’agit justement de recourir à une nouvelle méthode d’imagerie médicale pour mieux caractériser ce type de cancer, mieux localiser les métastases, et ainsi mieux le soigner pour améliorer les chances de survie par un acte rapide et ciblé.

De gauche à droite sur la photo : Anthony Alberti, Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directeur du CHPG, Noah Whyle (alias Dr Carter dans la série « Urgences » et frère de Natasha), Céline Cottalorda, Conseiller Technique et Déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, Natasha Frost-Savio, Présidente de Pink Ribbon Monaco et le Dr Georges Garnier, Chef de service Hôpital de Jour.