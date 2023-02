Ferrari dévoile sa nouvelle monoplace et vise le titre pour 2023

La Scuderia Ferrari a dévoilé hier sa SF23 sur la piste de Fiorano à Maranello devant les tifosis. Cette saison, l’objectif est clair : redorer le blason du cheval cabré en ramenant le titre pilote et constructeur.

C’était le moment tant attendu par les fans du monde entier : Pour la première fois, l’équipe italienne dévoile sa voiture aux yeux des tifosis présent sur la piste. Ferrari frappe fort dès le début, elle offre un show jamais fait auparavant en révélant sa SF23 lors d’un premier roulage.

Pour cette saison, la Scuderia conserve une livrée assez similaire avec un rouge mat sur la quasi totalité de la voiture, mais avec quelques parties en carbone pour alléger le poids de la monoplace. Côté design, de légers changements sont apparents avec des suspensions redessinées et un museau plus fin.

« L’objectif est de gagner le championnat »

2022 est une année à oublier pour les rouge, entre erreurs stratégiques et problèmes de fiabilité, ils récupèrent seulement la deuxième place du championnat constructeur et pilote. Cette saison, Ferrari repart sur une nouvelle dynamique avec l’arrivée de Fréderic Vasseur à sa tête, le nouveau patron veut démarrer sur de bonnes bases : « Nous devons apporter le bon état d’esprit avec nous et toujours travailler pour être meilleurs demain que nous le sommes aujourd’hui ».

Pour le pilote monégasque Charles Leclerc, l’objectif est de remporter le championnat même si la tâche s’annonce difficile. « L’objectif de cette saison est d’essayer de s’améliorer et de gagner le championnat. » Il faut remonter en 2007 pour voir le dernier titre pilote de Ferrari remporté par Kimi Räikkönen et 2008 pour celui de constructeur, cela fait donc 15 ans sans aucun sacre. Mais seront-ils cette fois au rendez-vous ? Réponse le 5 mars à Bahreïn.