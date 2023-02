Le Rolex Monte-Carlo Masters affiche déjà (presque) complet

David Massey, nouveau directeur du tournoi, a dévoilé les grandes lignes du prochain Rolex Monte-Carlo Masters (8-16 avril). Comme d’habitude, les meilleurs mondiaux seront présents.

C’est dans les salons du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort que s’est tenue la conférence de presse de présentation du Rolex Monte-Carlo Masters 2023. Cette 116e édition du plus ancien tournoi de tennis au monde sur terre battue se déroulera du 8 au 16 avril sur les courts du Monte-Carlo Country Club.

Même si la liste définitive des 45 joueurs admis d’office dans le tableau final ne sera connue que le 14 mars 2023, date officielle de la clôture des inscriptions auprès de l’ATP, le directeur du

tournoi monégasque, David Massey, semble très confiant sur la participation des plus grands joueurs de la planète.

Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et Rafael Nadal, qui a déjà remporté 11 titres en Principauté, ont été parmi les premiers à s’inscrire. Il faudra compter avec la nouvelle génération de joueurs bien décidés à succéder à leurs prestigieux aînés.

Un fort engouement

David Massey a recommandé aux passionnés de tennis de réserver au plus vite leur place sur le site officiel car l’engouement pour l’événement est toujours très fort. 80% des billets sont d’ores et déjà vendus. L’an dernier, le Rolex Monte-Carlo Masters a accueilli plus de 130 000 spectateurs sur son site et a été suivi par plus de 76,5 millions de téléspectateurs. Chaque année, le tournoi embauche, via Adecco, 800 intérimaires. A ce jour, 100 postes sont encore à pourvoir.

