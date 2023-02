Le festival MAGIC fait son grand retour en Principauté

Après 3 ans d’absence due à la pandémie de covid-19, MAGIC, le grand événement pop-culture rouvre ses portes au Grimaldi Forum de Monaco, les 25 et 26 février.

Pendant ces deux jours, les amoureux de jeux vidéo, manga et cinéma seront servis. Au programme : plusieurs conférences et tables rondes avec des game designers, producteurs, scénaristes et illustrateurs internationaux en total interaction avec le public. Le salon est gratuit pour tous les visiteurs de 9h à 19h. L’événement MAGIC est organisé par Shibuya Productions, son président et organisateur Cédric Biscay se réjouit de ce retour.

Pour cette nouvelle édition, des invités prestigieux seront de la partie dont l’astronaute français Thomas Pesquet et Hironobu Sakaguchi père fondateur de la plus grande série de jeux vidéo japonaise Final Fantasy. Pour Cédric Biscay, la venue des ces invités permet d’augmenter l’attractivité du salon. Des fans du monde entier viennent tout spécialement pour rencontrer leurs idoles.

Au-delà de l’univers du gaming et des comics, un concours de cosplay est organisé avec les plus grands performeurs mondiaux du secteur. Les participants seront jugés sur leurs costumes mais aussi sur leur prestation sur scène devant le public.

©Fabbio Galatioto – Grimadi Forum