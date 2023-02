Qu’est-ce que le cortisol ?

Comme tous les jeudi, nous retrouvons Sandra Veziano, notre coach Be Healthy. Et aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’hormone du stress : le cortisol.



Le cortisol : qu’est-ce que c’est ?

Le cortisol, c’est l’hormone du stress. Elle est essentielle en situation de stress. Quand historiquement, on se faisait attaquer par des bêtes féroces, c’était grâce à elle que l’on pouvait prendre la fuite. Elle est nécessaire car elle est sécrétée le matin et c’est elle qui nous permet de sortir du lit.

Aujourd’hui, c’est plus rare qu’on se fasse attaquer par des bêtes sauvages. Mais nous avons beaucoup plus de situations stressantes au quotidien. Et de façon plus ou moins évidente. Alors ce taux d’hormone, il augmente de façon exagéré. Et, plus nous la laissons monter, plus cela va avoir des dommages au quotidien comme sur notre sommeil.

Le burn-out

Si nous n’arrivons malheureusement pas à la maîtriser, un matin c’est la chute libre. C’est ce que nous appelons le burn-out. Nous n’arriverons donc plus à sortir du lit. L’hormone s’effondre. Il faut donc réussir à la contenir. Mais également, il ne faut pas qu’elle soit trop basse. Vous pouvez pratiquer des activités qui peuvent vous faire du bien comme le sport ou la méditation…



Pour voir où est-ce que vous en êtes, Sandra Véziano, vous invite à vous rapprocher de votre médecin. Il faudra faire une prise de sang le matin. dosage qui se réalise à 8h donc le taux vous donnera une bonne indication et le médecin pourra vous donner un traitement

En prévention, elle recommande, également, de faire des cures de magnésium. Il faut que vous privilégiez le magnésium bisglycinate au magnésisum marin. En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé.