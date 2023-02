Brigitte Boccone-Pagès est élue présidente du Conseil National

Une séance d’installation teintée d’émotion au Conseil National. Douze jours après la victoire totale de sa liste d’union nationale aux élections, Brigitte Boccone-Pagès a officiellement été élue présidente de l’assemblée monégasque, hier soir.

Réunis pour la première fois depuis le scrutin du 5 février en Principauté, les conseillers nationaux, tous issus de son camp, l’ont désignée à l’unanimité. Ancien représentant de la minorité, dans l’hémicycle, Jean-Louis Grinda a lui été élu vice-président.

“L’union nationale est en marche” a lancé Brigitte Boccone-Pagès dans son discours d’intronisation.

« Notre rôle doit être celui de représenter, avec les sensibilités et les opinions de chacune et de chacun, les attentes et les besoins légitimes de nos compatriotes, dans la recherche constante de l’intérêt général«