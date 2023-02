À Cannes, le cirque Zavatta ne fait pas l’unanimité

Installé sur le parking du stade Pierre-de-Coubertin à Cannes La Bocca, le cirque Zavatta fait rugir les associations de protection animale. One Voice était présente vendredi dernier devant la mairie de Cannes pour protester.

Des mots clairs et crus ont été lâchés au mégaphone par leur porte-parole Corinne Bouvot :



Les 14 manifestants présents dénoncent en particulier les conditions de vie de Jumbo (renommé Mowgli), l’hippopotame de la troupe de Zavatta. Pour elle, sa place est en Afrique et non sur les routes pour les besoins d’un cirque. One Voice regrette également le manque de fermeté de la municipalité cannoise.

Selon l’association, la mairie de Cannes aurait autorisé le cirque à s’installer « à la condition que les animaux ne soient pas exploités dans les spectacles ». A ce jour, la loi française ne permet toujours pas d’interdire les animaux dans les cirques.

Selon la direction du cirque Zavatta, des contrôles sanitaires stricts ont été effectués et les circassiens sont en totale conformité avec la législation.

Alexandre Alvarez chef animalier du cirque, se considère dans son droit et parle de ces associations comme « de personnes qui n’y connaissent rien. »



Ce n’est pas la première fois que ce cirque est visé par des attaques de ce type. D’ailleurs, vendredi dernier, la député européenne écologiste Caroline Roose a demandé à ce qu’on lui ouvre les portes du cirque pour aller contrôler les conditions de vie des animaux.

Le cirque a formellement refusé considérant qu’elle n’était pas habilitée à cela malgré son statut de parlementaire. Alexandre n’en revient pas : « elle vient sans prévenir et pense pouvoir rentrer comme ça, ils sont contre nous, pourquoi j’accepterais ? »

Selon lui, les spectacles sont tout de même complets et ces accusations restent un gros coup de publicité pour son cirque.

Une proposition de loi est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Elle vise à interdire progressivement d’ici 2028 la présence d’animaux sauvages dans les cirques. Pour Alexandre, le problème est là : « Qu’est ce qu’on va faire de nos animaux en 2028, et que va devenir notre cirque ? »