Élection à la tête des commissions : Le CN en ordre de marche

Après l’intronisation de Brigitte Boccone-Pagès à sa tête, le Conseil National a élu ses douze présidents de commission. Quatre sont des femmes contre une seule lors du mandat précédent.

Les présidences de commission et tous les postes de délégués ont été votés à l’unanimité des 24 Conseillers Nationaux.

Commission des Finances et de l’Économie Nationale

Président : Franck JULIEN

Vice-Présidente pour le commerce et l’attractivité : Corinne BERTANI

Vice-Président pour les entreprises et l’innovation : Roland MOUFLARD

Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses

Président : Franck LOBONO

Commission de Législation

Président : Thomas BREZZO

Commission des Relations Extérieures

Président : Fabrice NOTARI

Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports

Présidente : Mathilde LE CLERC

Commission du Logement

Présidente : Maryse BATTAGLIA

Commission des Droits de la Famille et de l’Égalité

Présidente : Christine PASQUIER-CIULLA

Commission de la Culture et du Patrimoine

Président : Guillaume ROSE

Commission Environnement et Qualité de vie

Présidente : Nathalie AMORATTI-BLANC

Vice-Présidente pour les mobilités : Karen ALIPRENDI

Vice-Présidente pour l’urbanisme durable et les grands travaux : Jade AUREGLIA

Commission pour le Développement du Numérique

Président : Nicolas CROESI

Commission pour le suivi de la Négociation avec l’Union Européenne

Président : Régis BERGONZI

Commission pour le suivi du Fonds de Réserve Constitutionnel et la Modernisation des Comptes Publics

Président : Christophe BRICO