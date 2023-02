Nice : Préparez vous à embarquer pour de nouvelles destinations

L’aéroport Nice Côte d’Azur étoffe son réseau pour la prochaine saison estivale. Avec 111 destinations vers 42 pays dont 91 à l’international et 10 long-courriers, cet été 2023 sera marqué par une envie de connecter le territoire niçois avec le monde entier. Pour rappel, le programme été 2022 comportait 107 destinations vers 40 pays et 9 long-courriers.

Si certaines lignes déjà présentes l’an passé ont été reconduites, la nouvelle saison offre 9 nouvelles destinations :

Atlanta (Delta Airlines) ;

Bari (easyJet) ;

Birmingham (Jet2.com) ;

Bruxelles-Charleroi (Volotea) ;

Constantine (Air Algérie) ;

La Valette (Air Malta) ;

Paris-Beauvais (easyJet) ;

Riyad (Saudia) ;

Tampere (Air Baltic).

Certains trajets vont quant à eux être annualisés (Tunis avec Transavia, Bordeaux et Venise avec Volotea), l’intérêt pour l’aéroport étant d’avoir de plus en plus de lignes pérennes.

L’été 2022 a été marqué par un net rebond des échanges entre Nice et l’Amérique du Nord. L’été prochain ira également dans ce sens : De mai à octobre, la capitale azuréenne sera reliée à Montréal, avec Air Canada et Air Transat, avec près de 5 à 7 rotations par semaine.

New-York sera accessible avec jusqu’à 3 vols par jour, d’avril à Octobre, opérés par United Airlines, Delta Airlines et La Compagnie.

Enfin, la grande nouveauté estivale, Delta Airlines reliera à nouveau Nice et Atlanta, en quotidien, de mai à septembre.

La 5e ville de France aura ainsi une porte d’entrée vers toute l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

« La croissance continue de notre réseau en provenance ou à destination de l’Amérique du Nord est une excellente nouvelle pour les Azuréens et pour notre territoire, tant ces lignes offrent d’opportunités de voyages de loisirs ou d’affaires et d’échanges entre nos deux pays. », se réjouit Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

En plus du Nice-Dubaï opéré par l’A380 d’Emirates, 3 nouvelles destinations vers les pays du Golfe sont au programme cet été : le Bahreïn, avec Gulf Air (entre juin et septembre), Koweït, avec Kuwait Airways (entre juin et septembre) et Riyad, avec Saudia (16 juin au 30 septembre). L’aéroport Nice Côte d’Azur retrouve ainsi l’intégralité de ses courriers en direction du Moyen-Orient.

Retrouvez le programme détaillé directement sur le site internet de l’aéroport de Nice.