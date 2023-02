Céline Cottalorda: « Il faut renforcer nos actions pour les droits des femmes »

Ce mardi 21 février, au Yacht Club de Monaco, s’est déroulée la 4ème réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Objectif : renforcer la lutte pour l’égalité et contre les violences et les discriminations.

« De nombreux chantiers doivent encore nous mobiliser pour permettre aux femmes et aux filles de vivre dans un monde où elles ne subissent plus de violences ni de discriminations » déclare Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes.

L’année dernière, le gouvernement princier s’est beaucoup mobilisé pour améliorer les conditions de vie des femmes, en passant par les institutions avec l’aboutissement d’avancées législatives. Plus de 85 dispositions et textes ont été proposés pour le vote de la loi modifiant et abrogeant les dispositions obsolètes ou inégalitaires, ainsi qu’un projet de loi déposé au Conseil National visant à indemniser les victimes d’infractions à caractère sexuel dont les enfants.

Mais cela ne s’arrête pas là : cette année, le comité veut passer à la vitesse supérieure, en prenant des mesures concrètes, à commencer par un renforcement de la lutte contre les violences avec la prise en charge des victimes et auteurs des faits.

Un autre chantier prioritaire est la mobilisation pour l’égalité salariale. L’an passé, une étude de l’IMSEE a fixé à 21 % l’écart de salaire moyen en faveur des hommes dans les entreprises du secteur privé.

Enfin, en matière d’éducation, il faudra sensibiliser les jeunes sur les sujets des discriminations, de l’égalité ou encore du sexisme. Céline Cottalorda s’est exprimée à notre micro.