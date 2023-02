Europa League : Avantage Monaco face à Leverkusen

Auteure d’une victoire à l’arrachée en Allemagne il y a 7 jours (2-3), l’AS Monaco reçoit Leverkusen avec un avantage certain. Les hommes de Philippe Clément ont l’occasion de faire aussi bien que la saison passée en atteignant les 8e de finale de la petite coupe d’Europe.

Mené 2 buts à 1 à l’heure de jeu lors du match aller, les Rouge et Blanc sont allés chercher une victoire inespérée. Cette force de caractère, l’entraîneur Philippe Clément l’attend encore pour ce match retour :

Les Monégasques ont confirmé leur bonne performance en Allemagne, avec une victoire 2-1 à Brest dimanche dernier en Ligue 1. La confiance est totale dans les rangs monégasques.

De l’autre côté, les Allemands se sont inclinés 3-2 à domicile face à Mayence. Visiblement, le match face à Monaco a laissé des traces et mis un coup sur la tête des joueurs du Bayer, mais ils peuvent toujours se ressaisir : « Il faut qu’on donne tout, qu’on fasse un bon match pour arriver à la prochaine phase de la compétition. Nous savons ce que nous avons à faire : gagner. Mais c’est une compétition très importante pour nous et nous devons saisir notre chance. » a déclaré Xabi Alonso, l’entraîneur du Bayer Leverkusen en conférence de presse ce matin.

Philippe Clément le sait, ses joueurs ne doivent rien calculer et jouer ce match à fond :

Axel Disasi, capitaine et héros du match aller, auteur du but victorieux à la 92ème minute, confirme les dires de son coach : « Il faut jouer notre football, tout simplement, presser comme on sait le faire et ne pas se prendre la tête. Il ne faut pas laisser trop de place au doute. »

Coup d’envoi : 18h45, au Stade Louis II et sur les antennes de RMC Sport.