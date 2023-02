Europa League : Fin de parcours pour l’AS Monaco

L’AS Monaco ne l’a pas fait. Les Rouge et Blanc sont éliminés en 16e de finale de l’Europa League par le Bayer Leverkusen après un match fou (2-3) et une séance de tirs aux buts malheureuse. Un scénario cruel.

Ce sont pourtant les Monégasques qui attaquent en premier avec un enchaînement supersonique de Ben Yedder à la 4e minute, mais sa frappe est trop croisée. Après ça, les Allemands se réveillent et prennent le contrôle du jeu. Une domination technique et tactique se remarque alors, et le Bayer ouvre logiquement le score par Florian Wirtz (13e).

Monaco réagit tout de même rapidement avec une incursion de Ben Seghir dans la surface de réparation allemande. Le jeune attaquant s’écroule, fauché par Tapsoba : pénalty sifflé pour l’ASM contre le cours du jeu (18e). Ben Yedder s’en charge et le transforme (1-1). Mais le Bayer n’a pas le temps de douter et reprend les commandes par Palacios d’une frappe des 20 mètres (21e). A la pause, le score est 2 buts à 1.

Le début de seconde période est plus calme : les deux équipes s’observent et cherchent des solutions. Monaco est mieux en place mais se fait surprendre à la 58è minute. Un subtile ballon dans le dos de la défense de Florian Wirtz pour Amine Adli qui place une tête imparable. A 3-1, Monaco est virtuellement éliminé de la compétition.

Mais le match va totalement basculer, Ben Yedder frappe la barre 30 secondes plus tard et Monaco monte d’un cran. Le Bayer déjoue et semble gérer la fin de rencontre mais s’expose aux contres monégasques. Breel Embolo entre à la 78ème minute et marque le but du 3-2 (84e) qui relance complètement la partie. Fin du temps réglementaire : égalité parfaite sur l’ensemble des deux matches. Place à la prolongation.

La prolongation n’est pas riche en occasion, les organismes sont fatigués et ça se sent. La plus belle occasion vient à la 118è minute. Parfaitement servi par Ismaël Jakobs, Kevin Volland voit sa tête puissante repoussée par le portier de Leverkusen Lucas Hadrecky.

Ce sont finalement les tirs aux buts qui vont décider du sort des Monégasques. C’est Eliott Matazo qui rate son penalty pour l’ASM. Les Allemands, eux, les transforment tous à l’image de Moussa Diaby, auteur du 5ème penalty victorieux. L’international français fait part de sa satisfaction à notre micro :

Une défaite cruelle et une élimination prématurée … Bien sûr, les Monégasques sont déçus de la tournure qu’a pris cette double confrontation, comme l’explique Malang Sarr à notre micro :

L’international espoir français ajoute tout de même que : « Cette défaite va nous donner la rage nécessaire pour aller chercher la meilleure place en championnat. Maintenant on a un match par semaine à préparer et on va tout donner. »

Prochain rendez-vous pour les Rouge et Blanc face à Nice ce dimanche à 17 heures au Stade Louis II.

Ce derby est déterminant dans la course aux places européennes. Nice, dans une dynamique exceptionnelle avec 7 matches sans défaite et une 8e place au classement, affronte un Monaco 3e à deux points de Marseille devant eux. Les Rouge et Blanc s’étaient imposés 1 but à 0 sur la pelouse de l’Allianz Riviera en début de saison. Les hommes de Didier Digard ne sont pas un cadeau quelques jours après une élimination en coupe d’Europe. Malang Sarr veut cependant que son équipe relève la tête au plus vite : « Notre bonne série en championnat doit commencer ce weekend contre Nice. C’est un match particulier pour moi qui suis formé là-bas, mais on doit retrouver la victoire pour ne pas laisser de place aux doutes. »