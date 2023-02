Les relations toxiques : comment s’en sortir ?

Lynda Pausé, notre coach en développement personnel, vient nous parler aujourd’hui des relations toxiques.

La relation toxique se crée à deux et donc la responsabilité est double

Il faut savoir que nous sommes tous concernés par ces relations, il est très rare dans notre société d’y passer à travers.

Nous avons déjà vécu une expérience douloureuse, manipulatrice, séductrice, dominant dominé et on tourne dans le jeu aussi. La relation toxique se trouve à tous les paliers, dans tous les domaines de vie. Elle peut être professionnelle, amoureuse, amicale ou encore familiale. En bref la relation toxique est une affaire actuelle.

Comment reconnaitre que nous sommes dans une relation toxique ?

Tout d’abord, c’est une relation ou les conflits sont fréquents, répétitifs… Et cela ramène toujours à des solutions inadaptées, non respectées et ça recommence ! C’est également une relation dominant-dominé. Il y en a toujours un qui souhaite avoir le pouvoir, qui souhaite être au-dessus de l’autre. Cela remonte souvent à la peur de l’abandon ou à la peur d’être trahi. La personne va donc préférer prendre le contrôle. Et elle va culpabiliser l’autre de ne pas être assez, pas assez sécurisant, pas assez câlin ou encore pas assez présent.

En accusant l’autre ainsi, cela va créer des distorsions dans la relation, des conflits, de la culpabilité et surtout un manque d’écoute. Le déni peut également se rajouter à cette liste. Et il va rejeter la faute sur son partenaire.

Comment s’en sortir ?

Vous pouvez vous en sortir de cette relation toxique. Tout d’abord, il faut travailler sur soi et sur sa relation à soi. Vous devez panser vos blessures de l’abandon et de la trahison en vous revalorisant. De plus, il faut que vous essayez de comprendre vos peurs et les dépasser pour éviter de les projeter sur l’autre.

Enfin, travailler sur l’acceptation de la personne avec qui vous êtes. Savoir ce que vous aimez chez lui et non pas ce qui vous dérange.