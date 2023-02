Nice, Antibes et Cannes parmi les villes françaises où il fait bon vivre

Nice, Antibes et Cannes seraient les villes les plus agréables des Alpes-Maritimes pour leurs habitants. Voilà ce qui ressort du classement annuel des « Villes et villages où il fait bon vivre”.

L’édition 2023 du classement des « Villes et villages où il fait bon vivre » a été publié dimanche dans le JDD. Ce lundi, les différentes éditions de Nice-Matin et Var-Matin passent les résultats au crible au niveau local. On apprend ainsi que Nice occupe la 13e place du classement général, ce qui en fait la première ville où il fait bon vivre dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d’Azur. Antibes arrive 33e et Cannes 45e. Dans le Var, c’est Toulon qui s’en sort le mieux devant Hyères et Fréjus.

Chez les plus petites communes, celles de moins de 2000 habitants, Théoule-sur-Mer, Falicon et Saint-Jean-Cap-Ferrat tirent leur épingle du jeu dans le 06. Idem pour Taradeau et Camps-la-Source dans le 83. Les élus des communes concernées se sentiront sans doute flattés par ce palmarès. Cependant, il n’est pas certain que les habitants partagent cette satisfaction.

Quelle méthode de classement ?

En effet, Nice-Matin évoque un “classement discuté et discutable”. À en croire le journal, la méthode d’évaluation s’apparente à une usine à gaz. D’abord, l’Association des villes et villages où il fait bon vivre répertorie de très nombreux critères en 10 catégories. Celles-ci portent par exemple sur l’offre de transports, l’éducation, le marché de l’immobilier ou encore la protection de l’environnement. Ensuite, l’association hiérarchise ces catégories en fonction des préoccupations des Français: pour cette année la sécurité et la santé avaient les plus forts coefficients.

Voilà comment Angers, capitale du Maine et Loire, se retrouve tout en haut du classement national. Deux villes du pays basque complètent le podium: Bayonne et Biarritz. Inutile de préciser que Monaco, cité-État indépendante, est hors-catégorie; dans tous les sens du terme.