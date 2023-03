Elle n’avait jamais quitté l’Australie, la Hopman Cup débarque à Nice

Après 31 éditions de la Hopman Cup sur le sol Australien, la 32e se déroulera sur les courts du Nice Lawn Tennis Club..

Après 4 années d’absence liée à la pandémie de Covid-19, la Hopman Cup fait son grand retour. Et pour la première fois, elle se jouera en Europe ! Cette année, l’évènement se déroulera sur 4 jours du 19 au 23 juillet 2023 avec pas moins de 4 000 personnes attendus chaque jour pour voir les matches.

Ce tournoi de tennis légendaire a accueilli, depuis sa création, de nombreuses légendes comme Serena Williams, Roger Federer ou encore John McEnroe.

Son format est unique en son genre. 6 équipes mixtes de 2 joueurs réparties en 2 groupes de 3 viennent représenter leur pays . Chaque nation s’affronte par un simple messieurs, un simple dames et un double mixte attribuant un point par victoire. La meilleure équipe de chaque groupe se qualifie pour la finale.

(De gauche à droite : José Cobos conseiller municipal aux évènements sportifs, David Haggerty président de l’ITF, Franck Balabanian Président du Nice LTC, Alizée Cornet joueuse de tennis professionnelle, Christian Estrosi Maire de Nice, Iva Majoli Directrice de la Hopman Cup, Richard Gasquet joueur de tennis professionnel et Kristoff Puelinckx PDG de Tennium)

3 équipes sur les 6 ont été annoncées ce mardi 28 février : l’Espagne sera représentée par le prodige et numéro 2 mondial Carlos Alcaraz et la 22ème joueuse mondiale Paula Badosa, l’équipe suisse sera composée de Leandro Riedi et Belinda Bencic. Quant à la France, ce sont Richard Gasquet et Alizée Cornet qui ont été sélectionnés.

La joueuse française, actuelle 66e mondiale, revient donc sur ses terres. Pour elle, niçoise d’origine, ce tournoi représente beaucoup. Alizée Cornet revient à notre micro sur la pression qu’engendre le fait de jouer à domicile :

Pour Richard Gasquet, « C’est un honneur de jouer avec Alizée, on se connaît depuis toujours, et on connaît ces courts par cœur tous les deux. On va tout donner pour faire le meilleur résultat possible. » Résultat qu’il sera difficile d’aller chercher tant le niveau de jeu sera relevé pour cette édition. Le numéro 1 français revient sur cette adversité à laquelle la France devra faire face :



Pour cette édition, une fan Zone et un village VIP seront mis en place. Pour Kristoff Puelinckx, organisateur de l’évènement : « Il est important pour nous de créer une atmosphère complète et un souvenir durable dans le temps. Au delà des matches, les visiteurs doivent se souvenir de l’évènement dans son ensemble. »

La billetterie sera disponible durant la seconde quinzaine de mars. Et rendez-vous le 19 juillet prochain pour le début du tournoi.

Infos pratiques : www.hopmancup.com

Adresse : 5 avenue Suzanne Lenglen, 06000 Nice