A Golfe-Juan, le projet de méga ferme aquacole fait des remous

Aquafrais a pour projet de créer une ferme aquacole de 24 000 m² dans la baie de Golfe-Juan. Le maire de la commune et les pêcheurs locaux s’y opposent, brandissant notamment la menace environnementale.

La société Aquafrais, basée à Cannes, est une entreprise spécialisée dans l’élevage de poissons en pleine mer. Actuellement, elle exploite trois concessions éparses qu’elle souhaite regrouper en une seule méga structure de 24 000 m2, soit l’équivalent de 3 stades de football en surface et 15 sur le fond.

Un projet dangereux pour l’environnement ?

Cette extension lui permettrait de passer sa production de 570 tonnes à 1 200 tonnes par an. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Ses opposants dénoncent un projet démesuré et polluant qui menacerait l’activité des pêcheurs locaux et surtout la qualité de l’eau et la biodiversité.

Parmi eux, le maire de Vallauris Golfe-Juan. Kevin Luciano a alerté les parlementaires azuréens. Le sénateur LR Philippe Tabarot est plusieurs fois monté au créneau au Sénat pour relayer son inquiétude.

Problème : la ferme aquacole étant prévue à plus de 300 mètres des côtes, la municipalité n’a pas son mot à dire et se retrouve devant le fait accompli. A cette distance là, c’est l’Etat qui gère les espaces maritimes. Kevin Luciano regrette d’être tenu à l’écart et dénonce même les « agissements en douce » d’Aquafrais dans l’élaboration de son projet.

La société Aquafrais, quant à elle, se dit « dans son droit« . Selon son directeur, tout a été fait dans les règles et dans un souci permanent de respect de l’environnement. Jérôme Hemar ne comprend pas les raisons d’une telle hostilité.

Samedi dernier, dans le Port de Cannes, les pêcheurs professionnels du secteur ont manifesté leur opposition à l’installation de la ferme aquacole géante. Les pêcheurs amateurs expriment, eux aussi, leur inquiétude à l’instar de Noël Allo, président de l’association des pécheurs plaisanciers de Golfe-Juan.

Une enquête publique a été clôturée le 22 février dernier. La décision finale revient au préfet des Alpes-Maritimes. Donnera t-il son feu vert ? Prolongera t-il l’enquête publique comme le réclame le maire de Vallauris Golfe-Juan ? Sollicités par nos soins, les services de Bernard Gonzalez n’ont toujours pas répondu à ces questions.