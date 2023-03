La deuxième édition de Monacollecte se tient ce week-end, les 3 et 4 mars, sur le Port-Hercule. La Société Monégasque d’Assainissement (SMA) organise cet événement dédié à la gestion et au recyclage des déchets.

L’an dernier la première édition de Monacollecte a été un franc succès. Près de 3000 visiteurs ont répondu présents. 20 tonnes d’objets réutilisables ont été récupérés par les associations tandis que quatre tonnes de déchets ont été triés et recyclés . Pour cette année, la SMA renouvelle donc ses ambitions. À l’occasion de cette deuxième édition, cinq associations déjà présentes l’an dernier sont reconduites. Il s’agit de Mission enfance, les amis du Liban, Summer Espoir, la Croix-Rouge monégasque et la Fondation de Nice. Avec elles, deux nouvelles associations rejoignent le projet : Fights Aids Monaco, avec comme présidente et marraine de l’évènement S.A.S la Princesse Stéphanie, ainsi que l’Association des parents d’élèves de Monaco.

Une collecte et des ateliers pédagogiques

L’objectif prioritaire est de collecter des vêtements, appareils électroménagers et autres objets transportables. « Tout ce qui ne va pas dans les bacs habituels« , explique Marie Berard, directrice-ajointe de la SMA. Les objets en bon état seront donnés à des associations tandis que les autres pourront être recyclés ou valorisés.

La SMA proposera également des animations pédagogiques. Objectif: sensibiliser les habitants aux enjeux du traitement des déchets. Le programme prévoit par exemple des ateliers manuels et pratiques. Aux manettes: les associations Ecopolis et MC2D (l’Association Monaco Développement Durable). Le public pourra en outre assister à une pièce de théâtre de la compagnie « Ça s’peut pas » sur le thème du gaspillage alimentaire. Enfin, les visiteurs pourront jouer à un escape game sur la réduction des déchets et le réemploi (sur inscription).

Informations Pratiques

Où ? Sur la partie Nord du quai Albert Ier au Port-Hercule.

Quand ? Le vendredi 3 mars et le samedi 4 mars de 10h à 19h.

Programme: collecte, animations et ateliers toute la journée vendredi et samedi.

Vendredi à 12h : Remise des prix du challenge Cliiink inter-écoles. À 17h : Pièce de théâtre Ratatouille Rhapsody par la compagnie « Ça s’peut pas ».

Samedi à 10h : atelier cuisine zéro déchets. À 10h30: Pièce de théâtre Ratatouille Rhapsody par la compagnie « Ça s’peut pas ».

De 14h30 à 18h : Repair Café avec réparation gratuite d’objets transportables ou de vêtements. À 16h : atelier cuisine zéro déchets. À 17h : Tirage au sort du quizz Monacollecte.