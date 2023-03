Les doutes : 5 étapes pour s’en sortir

Comme tous les vendredi, j’ai le plaisir de recevoir Lynda Pausé, notre coach en développement personnel. Aujourd’hui, elle a décidé nous parler des doutes que nous pouvons éprouver au cours de notre vie. Et, surtout, elle nous donne 5 clés pour s’en sortir.



Qu’est-ce que le doute ?

Le doute, c’est ce sentiment qui est essentiel pour se poser les bonnes questions et prendre le temps de faire un choix. Lorsqu’il nous envahi à chaque instant sur chaque décision ce sentiment devient handicapant et limitant. Il nous laisse prostré dans un immobilisme et une perte de confiance en soi.

Ce sentiment empêche également beaucoup de personnes à se positionner, à prendre leur place, à s’affirmer ou encore à s’exprimer. Et ce même jusqu’à nous éteindre et nous couper de de nos besoins et de nos valeurs… Et puis, souvent la culpabilité s’invite aussi.



5 étapes pour s’en sortir

Tout d’abord, ça serait d’écrire ses doutes lorsqu’ils apparaissent parce que le fait de les écrire cela nous permet dans un premier temps de nous libérer la tête et le corps. Et aussi de prendre conscience de ce qui se joue en nous.

Deuxièmement, une fois que vous avez écrit vos doutes, vous allez pouvoir évaluer ce qui est rationnel et ce qui ne l’est pas. Ainsi, vous allez pouvoir mieux appréhender les risques réels éventuels et calmer vos peurs. En analysant les dangers, vous allez pouvoir avoir un coup d’avance et prévoir un plan B en cas d’échec.

La troisième étape, c’est que dans vos écrits, vous allez découvrir des croyances. Vos croyances sont la source de vos pensées. Donc par conséquent de vos émotions et de vos comportements. La quatrième étape, vous allez vous concentrer sur le passage à

l’action et ne pas cultiver vos doutes.

Cette étape est essentielle pour que vos doutes ne vous ré-envahissent pas. Enfin, la dernière étape, c’est que vous devez vous apprendre à vous encourager. Reconnaissez vos réussites dans votre avancée pour justement avancer. N’hésitez pas à demander de l’aide à des personnes ressources c’est-à-dire celles qui vous encourageront et vous rassureront.



Plus vous passer à l’action plus vos doutes s’éteignent et non vous !