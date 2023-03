Deux éco-aventurières cannoises au service de SOS Préma

Tiffany Miquel et Sophie Bertrand sont collègues et amies, mais aussi co-équipières. Ensemble, elles forment le duo « Blabla Girls Adventure ». Objectif: participer à un raid éco-responsable 100% féminin prévu en novembre prochain : le Femina Adventure Guadeloupe.

Passionnées de sport et d’activités en plein air, les deux amies, employées de la Mairie de Cannes, s’attendent à vivre une expérience marquante au contact de la nature. Elles comptent aussi profiter de cette aventure pour soutenir une association qui leur tient à cœur: SOS Préma, spécialisée dans le soutien aux parents des enfants prématurés.

Une cagnotte leetchi

Pour remplir leur mission, les deux Cannoises sont en quête de donateurs et de sponsors. Elles ont donc lancé une cagnotte pour financer leur participation au raid et reverser autant d’argent que possible à SOS Préma. En attendant de pouvoir s’envoler pour la Guadeloupe, Tiffany et Sophie se préparent activement. On peut suivre leur aventure sur leur compte Instagram.