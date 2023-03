Une mobilisation pour la légalisation de l’avortement à Monaco

Pour la première fois, un collectif de citoyennes monégasques a organisé un rassemblement public en faveur de l’IVG. C’était hier, à l’occasion du 8 mars, journée de défense des droits des femmes.

Alors que la France s’apprête à inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l’IVG, cette question demeure très sensible à Monaco. Et pour cause, sur le rocher, le catholicisme demeure religion d’Etat. Certes, depuis 2019, les femmes qui avortent ne sont plus passibles de sanctions pénales. En revanche, il leur reste impossible d’accéder à cette pratique en Principauté.

En effet, la dépénalisation de l’IVG ne concerne que les femmes enceintes, pas les praticiens. Ainsi, toute personne, exerçant légalement ou non, reste passible de cinq à dix ans de prison s’il pratique une IVG sur le territoire national. Pour les professionnels de santé, cette peine de réclusion s’accompagne d’un risque de suspension d’au moins cinq ans de l’exercice de leur métier, voire de l’incapacité absolue d’exercer.

Le poids du silence

Dans le cadre d’un sit-in silencieux destiné à défendre les droits des femmes, un nouveau collectif citoyen a donc appelé hier à légaliser l’avortement. Organisé sur la place d’armes, ce rassemblement constitue une grande première en Principauté. A l’origine de cla mobilisation: Juliette Rapaire. Engagée dans la campagne électorale de NIM le mois dernier, cette Monégasque de 27 ans s’est illustrée en plaçant le débat sur l’IVG sous les projecteurs.

La défaite massive de sa liste ne l’a pas refroidie pour autant. Décidée à briser le tabou et « faire bouger les lignes« , Juliette Rapaire lance les Nouvelles Réformatrices. Parmi les objectifs de ce nouveau collectif citoyen: obtenir la légalisation de l’avortement à Monaco.

Un sit-in pour toutes les femmes

Toutefois, les Nouvelles Réformatrices n’ont pas pour unique objectif d’obtenir la légalisation de l’IVG. En effet, le collectif souhaite soutenir les femmes du monde entier dans leur combat pour la fin des discriminations. Le sit-in silencieux du 8 mars a ainsi permis d’envoyer des messages de solidarité aux femmes ukrainiennes et iraniennes. Pour Juliette Rapaire, il était aussi très important de faire passer un message aux femmes victimes de violences.