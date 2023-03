Tout sur le finish azuréen du Tour de France 2024

En raison des JO de Paris, le Tour de France se termina exceptionnellement à Nice en 2024. Christian Prudhomme a présenté les deux dernières étapes de cette édition lundi lors d’un événement organisé à l’Opéra de Nice. S.A.S le Prince Albert était présent.

On savait déjà que la Côte d’Azur occuperait le devant de la scène lors du Tour de France 2024. On connait désormais les détails de cette grande fête du cyclisme dans notre région. Hier, le directeur de la grande boucle était à Nice pour annoncer le menu. Entouré du maire de la ville et de S.A.S le Prince Albert II, Christian Prudhomme a dévoilé le tracé des deux dernières étapes de la 111e édition du Tour de France.

Nice et Monaco sous les projecteurs

Pour sa première arrivée en dehors de Paris depuis 1903, le rendez-vous hexagonal va s’offrir deux dernières étapes de charme sur les hauteurs de Nice et Monaco. Le samedi 20 juillet, les coureurs partiront de Nice pour finir au sommet du col de la Couillole. Entre temps, ils devront parcourir 132 km et grimper les cols de Braus, de Turini et de la Colmiane.

Pour la dernière étape, le dimanche 21 juillet 2024, la Principauté sera à l’honneur. Le tracé prévoit un contre-la-montre sur 35 km entre Monaco et Nice. Les cyclistes partiront du Port-Hercule et se dirigeront vers la Turbie pour accélérer en direction du Col d’Èze et redescendre jusqu’à Nice. Une fois sur le port Lympia, les coureurs mettront le cap sur le quai des Etats-Unis et la promenade des Anglais. Après un demi-tour au niveau du CUM, ils franchiront la ligne d »arrivée sur la place Masséna.

Le suspens en ligne de mire

Avec ce contre-la-montre dans un décor grandiose, le directeur du Tour de France espère un finish plein de suspens. « Sportivement, il pourrait encore tout se passer jusqu’au bout« , assure Christian Prudhomme. Pour sa part, Christian Estrosi promet « une grande fête populaire« . Objectif: en finir avec les frustratins de 2020 lorsque le départ du Tour, à Nice, s’était fait sous contrainte sanitaire. Le Maire de Nice pense aussi aux retombées économiques de l’événement. Selon lui, l’arrivée de la grande boucle à Nice rapportera 50 à 60 millions d’euros au territoire. « Soit 8 euros de gagnés pour 1 euro investi« , affirme Christian Estrosi.

Enfin, le Prince Albert II, passionné de sport et de cyclisme, dit attendre « avec impatience » le retour de « la plus grande course cycliste au monde » en Principauté. Le Souverain appelle à faire de cette édition 2024 une « grande fête de la paix et de l’amitié« .