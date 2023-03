Des élections communales sur fond de désaffection des urnes

La liste unique « Evolution communale » tente de mobiliser les Monégasques à quelques jours des élections pour la Mairie de Monaco. En poste depuis 2003, George Marsan postule pour un sixième mandat. Il sera notre invité vendredi matin à 8h30 sur Radio Monaco.

La liste « Evolution communale » emmenée par George Marsan organise ce soir une réunion publique pour détailler son programme. Le rendez-vous se tiendra à 19h30 à l’auditorium Rainier III. Afin de faciliter la participation du plus grand nombre, la Mairie de Monaco a annoncé que le stationnement serait gratuit à partir de 18h aux parkings du Stade Louis II et du Grimaldi Forum. De plus, les électeurs monégasques pourront prendre le bus gratuitement sur présentation d’un document d’identité.

George Marsan seul en lice

Élu maire de Monaco pour la première fois en 2003, George Marsan propose aux Monégasques de le réélire pour un sixième mandat de quatre ans. Ainsi, il se présente aux élections communales aux côtés de 14 colistiers. Cette liste paritaire (sept femmes et sept hommes) compte un tiers de nouvelles têtes et deux tiers d’élus sortants.

Faute de liste adverse, comme en 2019, tous les candidats sont certains de remporter la timbale. À moins que l’abstention ne vienne gâcher la fête. Le règlement impose en effet une participation d’au moins 25% pour valider le résultat. Or, la dynamique est à la baisse. Entre 2015 et 2019, la participation électorale aux élections communales est passée de 60 à 45%. À priori, la tendance baissière devrait se poursuivre. D’autant que la dernière prise de pouls de la vitalité démocratique à Monaco ne rassure pas la classe politique. Pour les élections nationales de février, seuls 57% des électeurs sont allés aux urnes contre 70% en 2018.

Un appel à la mobilisation

Dans ce contexte, le maire sortant de Monaco encourage ses troupes à motiver la population: « Il est de notre responsabilité à tous de sensibiliser chaque électeur, il en va de la vie démocratique de notre pays et de la force de notre institution », déclarait-il récemment. Sur le fond, George Marsan promet d’oeuvrer à l’amélioration de la vie quotidienne en Principauté. La liste « Evolution communale » propose notamment de créer des marchés itinérants pour animer les quartiers, de créer un nouveau service de rondes de nuit pour les personnes âgées dépendantes ou encore de pérenniser les braderies de seconde main.

