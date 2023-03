Alexander Ehlen espère avoir le vent en poupe en 2023

Un Monégasque fait partie des meilleurs kitesurfeurs de la planète. Alexander Ehlen, spécialiste du kitefoil, espère performer en cette année de qualification olympique.

Alexander Ehlen est un pur produit du Yacht Club de Monaco. Cet adepte de vitesse et de sensations fortes s’est pourtant éloigné de sa Principauté natale pour rejoindre « la Mecque » des kitesurfeurs en Méditerranée : Hyères et son spot mythique de l’Almanarre.

C’est donc sur la presqu’île de Giens qu’Alexander Ehlen s’entraîne quotidiennement. Il est sur l’eau tous les jours et peaufine sa préparation physique six jours sur sept : cardio, musculation, gainage, sortie vélo, etc.

Un objectif prioritaire : Paris 2024

La compétition reprend dans quelques jours. Le circuit World Sailing comporte une première étape, fin mars, à Palma de Majorque, en Espagne.

En cette année pré-olympique, plusieurs courses seront qualificatives pour les Jeux à commencer par le championnat du monde qui se déroulera aux Pays-Bas en août prochain. Le championnat d’Europe, en septembre, permettra également de se qualifier. Les toutes dernières places seront délivrées en avril 2024, juste avant les JO.

Paris 2024 marquera les grands débuts du kitefoil aux Jeux olympiques. Les épreuves se dérouleront au large de Mars eille.

Mais au fait, c’est quoi le kitefoil ?

Eh bien, c’est un kitesurf auquel on a ajouté un hydrofoil. Fixé sous la planche, ce dernier permet d’augmenter la vitesse de l’engin en le faisant planer au-dessus de la surface de l’eau.

Grâce à une aile faisant office de cerf-volant, le rider, placé sur la planche, se fait tracter par la force du vent. Il peut ainsi réaliser toutes sortes de figures aériennes.