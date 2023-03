Prendre tout à coeur : 5 conseils pour arrêter

Comme tous les vendredis, nous retrouvons Lynda Pausé, notre coach en développement personnel. Vous faites peut-être parti de ces personnes qui prennent tout à coeur ? Mais comment faire pour se détacher ? Réponse avec Lynda Pausé.



Ruminé chaque parole

C’est une véritable souffrance parce que vous vous sentez acculés. Dans le même temps, vous voyez bien que cela vous dessert et bien souvent vous sentez que c’est irrationnel.

Le conflit intérieur s’installe comme le conflit extérieur Certains vont même jusqu’à couper des relations pendant plusieurs jours, plusieurs mois voire plusieurs années.

L’impact émotionnel est trop fort et c’est un poids. Alors l’idée, ce n’est pas de se couper de ses émotions et de notre engouement mais c’est d’équilibrer afin de rester dans son pouvoir personnel.



5 conseils pour arrêter de trop prendre les choses à coeur

Le premier conseil est d’apprendre à prendre du recul. Pour cela, vous pouvez respirer, prendre le temps de respirer profondément. Le deuxième conseil serait de voir aussi ou se trouve votre responsabilité dans cette situation. Est-ce que cela dépend uniquement de vous ou l’autre à sa part aussi ?Et ainsi vous repositionnez chacun à sa juste place.

Est-ce toujours quand on me fait une réflexion sur : mon corps, mon organisation, mes enfants ou bien mon job…

Vous devez observer si c’est à chaque fois les mêmes déclencheurs. Alors mettez-y de la conscience pour justement arrêter ce jeu et reprendre votre pouvoir personnel.

Enfin, cinquième et dernier conseil, ça serait de lâcher le mental, lâcher les scénarios mentaux où vous interprétez, où vous supposez… Anticipez les situations.



Les projections et les interprétations sont les ingrédients qui alimentent les conflits.

Vous revenez aux faits réels et vous vous autorisez à parler, à discuter avec la personne concernée pour comprendre et vous rassurer.

Ainsi vous calmez votre état émotionnel et vous dans le moment présent.