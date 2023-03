Prince Albert II : « nous ne ferons la fête que lorsque l’accord sur la haute mer sera ratifié »

Alors que la Monaco Ocean Week s’ouvre ce lundi 20 mars, S.A.S le Prince Albert II nous a reçu au Palais Princier pour parler de la préservation des écosystèmes marins. Le Souverain appelle notamment à rester prudent en attendant l’adoption et la ratification de l’accord international conclu aux Nations Unies pour protéger la biodiversité en haute mer. Il se prononce en outre pour l’interdiction de « tout ce qui racle les fonds marins » dans les AMP. Le Prince Albert II répond à Nathalie Michet.

C’est l’un des temps forts de l’année pour les institutions monégasques. La Monaco Ocean Week commence ce lundi avec un riche programme de conférences et d’ateliers entre experts internationaux, entrepreneurs, responsables publics, acteurs associatifs. L’objectif est de fédérer les esprits et les efforts de tous ceux qui sont engagés dans la conservation du milieu marin. La Fondation Prince Albert II, l’Institut Océanographique, le Centre scientifique (CSM), le Yacht Club de Monaco et le gouvernement princier organisent conjointement cet événement. Cette année, on attend en particulier les résultats de la mission Océan indien que la Société des Explorations de Monaco a mené l’automne dernier. Cette expédition entre l’Île Maurice, la Réunion et les Seychelles a notamment permis d’explorer le plateau immergé de Salha de Malha, très mal connu et situé en haute mer, en dehors de toute juridiction.

La haute mer sous les projecteurs

Justement, l’ONU a annoncé au début du mois la conclusion d’un accord international sur la protection de la haute mer; cela après 15 ans de négociations entre les Etats membres. Pour S.A.S le Prince Albert II, ambassadeur convaincu du multilatéralisme, il faut saluer cette grande annonce mais aussi « attendre de voir ». En effet, le compromis reste à confirmer en bonne et due forme. Disponible uniquement en anglais pour l’instant, le texte devra être ratifié par au moins 60 Etats membres de l’ONU. Pour le Prince Albert II, le simple fait d’avoir réussi à trouver un accord est certes « historique« , mais il faudra attendre sa ratification « pour se réjouir vraiment« .

Des aires marines protégées plus fortes

Dans le fond, le texte devrait permettre d’instaurer des AMP (Aires marines protégées) en haute mer, vaste zone qui échappe pour l’instant à toute restriction des activités humaines. Or, le fonctionnement des AMP existantes fait déjà l’objet de vifs débats. Alors que la Commission européenne propose d’y interdire le chalutage de fonds d’ici 2030, la France et son gouvernement s’y opposent. Le Secrétaire d’Etat français chargé de la mer l’a récemment martelé devant le Sénat . Hervé Berville affirme notamment que cette mesure reviendrait à punir les pays qui mettent en place des aires marines protégées. Il ajoute que ce serait « une folie pour la souveraineté alimentaire ». Ces déclarations suscitent l’ire des associations, et notamment de l’ONG Bloom qui dénonce « un discours cynique, anti-écologie, et irresponsable« .

Partisan de la voie du dialogue et de la mesure, le Prince Albert II estime néanmoins que « tout ce qui racle les fonds marins devrait être banni » des AMP. En revanche, le Souverain plaide pour que les communautés locales vivant près de ces zones protégées puissent y pratiquer une pêche artisanale encadrée et saisonnière.

Une réflexion philosophique

Via la Monaco Ocean Week, organisée tous les ans, la Principauté milite donc pour accélérer la transition vers une gestion responsable des mers et des océans. D’où, l’un des grands objectifs de l’événement: encourager l’économie bleue, c’est-à-dire une utilisation durable des ressources marines, sans prédation ni surexploitation, en bonne intelligence avec le fonctionnement des écosystèmes marins. Cette approche se fonde en grande partie sur l’innovation.

Comme l’écrit le Prince Albert II dans L’Homme et l’Océan (Flammarion), « notre survie est en jeu« . Dans cet ouvrage à la fois personnel et pédagogique, le Souverain en appelle souvent à la sagesse des peuples insulaires qui ont su « s’approprier la mer sans pour autant instaurer de rapport de domination avec elle« . Il nous invite donc, dans la foulée, à une rélexion profonde, d’ordre philosophique, pour changer notre rapport à l’océan et à la nature.