Un nouveau palais des congrès au Port-Lympia en 2025

Un nouveau chantier risque de susciter des critiques à Nice. Alors que la destruction de l’Acropolis est en cours, la Métropole annonce qu’un nouveau Palais de congrès verra le jour sur le port de Nice d’ici juin 2025.

La première vocation du bâtiment sera d’accueillir le sommet des Nations Unies sur l’océan, « One Ocean Summit ». On a appris l’attribution de cette conférence internationale à la ville de Nice en février dernier. Or, Christian Estrosi assure que l’ONU a elle-même demandé à ce que que la conférence se déroule sur le Port-Lympia.

Un financement collectif

Pour le financement, selon-Nice-Matin, il faudra plusieurs dizaines de millions d’euros. L’Etat français et le Costa Rica (co-organisateur) prendront en charge 13 millions d’euros tandis que la Métropole Nice Côte d’Azur devra signer un chèque de 5 à 6 millions d’euros. Les Nations unies et des mécènes privés complèteront le budget.

La structure de 10 000 mètres carrés abritera notamment un auditorium avec une capacité totale de 2700 places. Le bâtiment sortira de terre au niveau du Quai Amiral Infernet. Les travaux devront prendre fin avant le 5 juin 2025, date d’ouverture du One Ocean Summit. Le Palais des Congrès du Port-Lympia pourra ensuite accueillir d’autres événements. Christian Estrosi maintient toutefois le projet de palais des expositions à Nice Ouest sur le site du MIN Fleurs. Il se félicite d’une opportunité “formidable” d’avoir deux pôles dédiés au tourisme d’affaire.

Dans l’opposition municipale, les réactions sont mitigées. Du côté de l’extrême-droite, Philippe Vardon se félicite qu’il y ait finalement un projet de centre des congrès dans le centre-ville. Interrogé par nos confrères de BFM Nice Côte d’Azur, l’élu Reconquête demande toutefois à en savoir plus sur le projet architectural. Sur la gauche de l’échiquier en revanche, Juliette Chesnel-Le Roux dénonce une forme d’improvisation. « Monsieur Estrosi nous sort des nouveaux projets tous les quatre matins« , lance la conseillère municipale EELV.