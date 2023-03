Platypus Craft : un bateau pas comme les autres

Tous les lundis, nous avons le plaisir de retrouver Florent Favier, notre conseiller en transition écologique. Et aujourd’hui, il a décidé de nous parler d’un bateau très spécial.

Un bateau qui vit sur et sous l’eau

C’est en effet une innovation assez originale. C’est celle de François-Alexandre Bertrand, président fondateur de Platypus Craft. Cette initiative vise à imaginer un bateau qui soit aussi en partie submersible. Il faut donc que vous imaginiez un trimaran, un bateau à trois coques, dont la partie centrale serait amovible. Et grâce à cette partie, elle pourrait à l’aide de 4 bras hydrauliques, pivoter vers le bas et se retrouver submergée jusqu’à 2 mètres de profondeur. Sur cet partie centrale peuvent se tenir, sous l’eau, deux à trois personnes équipées de masques et être alimentées par une réserve d’oxygène. Le tout peut être piloté grâce à des commandes submergées et un périscope digital. On a donc un bateau classique qui se transforme en semi-submersible afin d’explorer les fonds marin de faible profondeur.

A quoi va-t-il servir ?

L’un des 4 principes de ce bateau est le loisir. François-Alexandre Bertrand, part du constat que le tourisme littoral a besoin de se réinventer. Mais également de proposer des modes de découverte de l’environnement doux et originaux. Typiquement pour des personnes qui n’ont pas la possibilité de plonger, c’est un bon moyen de découvrir les beautés sous-marines.

La seconde application est plus liée à un besoin mécanique d’autonomie sous-marine. Comme par exemple pour des travaux en faible profondeur. La troisième est la plaisance, pour toute personne qui veut acquérir un tel bateau. Et la dernière concerne les recherches scientifiques et environnementales. Elle peuvent être liées à la biodiversité, à l’état de conservation des milieux ou aux pollutions. C’est d’ailleurs le principal axe de développement sur lequel l’équipe du Platypus Craft est actuellement orientée.

Le concepteur a également fondé une association, Blue-Odyssey initiative. Elle a pour but d’étudier les zones marines de faible profondeur mais sur de grandes étendues. Une première expédition a déjà eu lieu en 2022 entre Monaco et Marseille. Elle avait pour objectif de montrer la fragilité des littoraux sous-marins menacés par la pollution en les explorant directement sous l’eau sur de grandes distances.

L’équipage a parcouru 350km dont 56km sous l’eau, ramenant des informations sur 55 sites pour une durée totale de plongée de 44 heures. Après 3 semaines de navigation, leur premier constat est positif sur les sites les mieux préservés. Un témoignage qui les encourage à conduire une seconde expédition en 2023. Elle ira d’abord faire un tour de la Corse en juin puis se concentrera sur l’observation du littoral sous-marin de la côte d’Azur, entre Monaco et Saint-Tropez, au mois de septembre pour finir aux Voiles de St Tropez.

Et petite info, Platypus et l’entreprise azuréenne Pollustock vont innover ensemble pour faire une première expérimentation de Pollubus. C’est un système permettant de récupérer les déchets issus des ports… A suivre donc, car 2023 va être une année très riche pour les expéditions de ce bateau hors norme.