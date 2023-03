Covid-19 : les centres dédiés à la gestion de la crise vont fermer

Le Gouvernement Princier annonce la fermeture des centres de gestion de la crise sanitaire installés à l’Auditorium Rainier III.

Après plus de trois ans d’activité, le Gouvernement Princier annonce la fermeture des centres dédiés à la gestion de la crise sanitaire. Les centres de dépistage, d’appels et de suivi à domicile dédiés au Covid-19 à l’Auditorium Rainier III vont donc disparaître à compter du vendredi 31 mars au soir. Ce sera le cas également de la cellule d’enquêtes épidémiologiques. Pour faire un test PCR, il faudra désormais se rendre dans le laboratoire de son choix. En revanche, il sera toujours possible de réaliser des tests rapides antigéniques en pharmacie.

Des bilans en baisse

Depuis plusieurs mois, le dynamisme de l’épidémie a fortement baissé à Monaco. Le dernier bilan, en date du dimanche 26 mars, faisait ainsi état de 16 nouvelles contaminations. Or, au plus fort de la pandémie, le compteur dépassait les 150 cas par semaine. Ce fort ralentissement explique donc la décision du gouvernement princier.

Le centre de vaccination déménage

Se faire vacciner contre le Covid-19 reste toutefois possible. Au lieu de se rendre à l’Auditorium Rainier III, il faut se diriger vers le Centre Monégasque de Dépistage situé au Centre Hospitalier Princesse Grâce. La prise de rendez-vous sera ouverte à partir du lundi 10 avril, uniquement par téléphone au (+377) 97.98.83.02.

Le bilan sanitaire quotidien de la Principauté est à consulter sur www.covid19.mc