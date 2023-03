L’école d’ingénieurs Centrale Méditerranée s’installe à Nice

Le quartier de Nice Méridia compte désormais un nouveau campus dédié aux futurs ingénieurs et assistants-ingénieur. Cette antenne de l’école publique Centrale Méditerranée propose des formations allant du post-bac au doctorat. Carole Deumié, directrice de Centrale Méditerranée, répond à Nathalie Michet.



Le Groupe des Ecoles Centrale dispose désormais d’un campus sur la Côte d’Azur. Inaugurée le 9 mars dernier à Nice Méridia, dans l’Éco-Vallée du Var, cette antenne de Centrale Méditerranée (ex Centrale Marseille) doit répondre aux importants besoins de formation dans la Région Sud dans toutes les filières de l’ingénierie. Ainsi, le site dispense déjà un une formation bac+5 dédiée à la transformation numérique.

Un recrutement post-bac

Pour la prochaine rentrée, il y aura du nouveau. En effet, le campus de Nice ouvrira un bachelor d’excellence (bac+3) pour former à « l’ingénierie responsable et aux transformations digitales« . Le recrutement des futurs élèves se fait via Parcoursup . Pour 2023-2024, la sélection des dossiers est déjà en cours.

En toile de fond: les enjeux liés à la transition énergétique et écologique dans « des industries et des entreprises en pleine transformation« . C’est ce que nous dit Carolie Deumié, la directrice de Centrale Méditerranée.