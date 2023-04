Alterrecho : un éco-lieu à découvrir à Cagnes-sur-mer

My Positive Impact est de retour comme chaque lundi. Florent Favier, notre conseiller en transition écologique, est désormais entouré de deux chroniqueuses. Aujourd’hui vous retrouvez Bénédicte Tesson ! Elle est partie à la rencontre d’Aurélia la co-fondatrice d’Alterrecho, un éco-lieu situé à Cagnes-sur-Mer.

Alterrecho : un lieu de partage inclusif

Il s’agit d’un projet colossal ! Alterrecho est le fruit de la rénovation d’un ancien poste de diligence et ses trois hectares de terrain. Ce lieu, rescapé du passé, reprend vie. Il devient les racines d’une aventure humaine résolument tournée vers le futur. Aujourd’hui, ils sont quatre à y habiter et seront bientôt quinze dont six en situation de handicap.

Le plein d’activités signé Alterrecho

Ici, l’offre est inclusive, participative et surtout très riche.

Vous pouvez à la fois profiter de médiation équine. C’est un accompagnement ouvert à toutes les personnes qui font face à une fragilité passagère ou permanente. L’objectif est de renouer avec le bien-être au contact des chevaux.

Dans une volonté de s’unir à la nature et de la préserver, Alterrecho propose également des formations et des programmes éducatifs autour de la transition écologique ou encore de la santé. Ferme pédagogique ou encore agriculture maraîchère en permaculture sont aussi au programme.

Si vous voulez en apprendre plus sur ce petit paradis vert, résolument tourné vers la nature et le partage entre les êtres vivants, plus d’infos ICI