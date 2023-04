BUCOLIK’ : de la lingerie made in Nice

Découverte ce mardi de Bucolik’. Une marque de lingerie qui prône le savoir-faire local, l’engagement et l’esthétisme. Nous avons pu échanger avec sa créatrice Sandrine Seiller, niçoise de naissance et de coeur.

Bucolik’ : de la lingerie responsable

Sandrine Seiller a lancé l’aventure après la naissance de sa seconde fille. Elle a choisi de se tourner vers la lingerie en réalisant des croquis. Peu à peu, le rêve a laissé place à la réalité : Bucolik’ est né ! L’Azuréenne imagine des créations esthétiques, élégantes et surtout responsables. C’est pourquoi elle a misé sur le made in France en s’entourant de fournisseurs et prestataires tricolores. Objectif : offrir aux clients savoir-faire, qualité et esthétisme des produits.

Respecter la peau avec des matières nobles

Pour concevoir une collection respectueuse de la peau, Sandrine s’est naturellement tourner vers des matières naturelles comme la soie. Elle l’achète auprès d’un fournisseur local basé à Nice et spécialisé dans les tissus de haute couture. De quoi apporter du cachet à ses créations et une unicité des pièces. En effet, le revendeur n’a que peu de quantité de chaque couleur. Résultat : chaque modèle Bucolik’ est unique.

Les dentelles, elles, sont également conçues en France précisément à Caudry, près de Calais.

Et puisque c’est aussi Made in Nice, sachez que la modélisation des modèles de lingerie se fait au coeur de la capitale azuréenne. Idem pour la confection des pièces.

Bucolik’ : des créations soignées pour hommes et femmes

Sandrine Seiller imagine des pièces soignées et élégantes à la fois pour les femmes et les hommes. La marque propose aussi une sélection de maillot de bain ainsi que des accessoires comme des chouchous en satin et autre taie d’oreiller.

Pour découvrir la collection de Bucolik’ cliquez ICI