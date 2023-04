Le rover de Venturi ira sur la Lune en 2026

Le groupe monégasque Venturi a annoncé la signature d’un accord historique avec Space X. Développé à l’initiative de Gildo Pastor, le rover électrique Flex s’envolera vers la Lune en 2026 dans un propulseur Starship.

Il s’appelle Flex et il peut se déplacer de façon semi-autonome sans consommer une seule goutte de carburant. Ce robot d’exploration et de transport a pour mission de propulser Venturi dans une nouvelle ère: celle de la conquête spatiale.

Un accord avec SpaceX

Le groupe monégasque vient ainsi d’annoncer un accord historique avec SpaceX. Le deal permettra à ce rover haute-performance 100% électrique d’embarquer en 2026 dans la méga-fusée réutilisable construite par Elon Musk. Il s’agit du fameux lanceur Starship, sélectionné par la Nasa dans le cadre de son programme de retour sur la Lune, Artémis.

Dans trois ans, Flex sera donc à bord de cette fusée pour son premier vol test vers la Lune. Si tout va bien, le rover pourra débarquer sur le sol lunaire.

« From Monaco to the Moon »

Objectif: démontrer toute ses capacités en termes d’exploration scientifique et de transport de cargaison. Le tout par des températures pouvant varier entre -90 et + 230°C. À terme, Flex pourrait aider à établir un avant-poste lunaire permanent. À plus long terme encore, l’idée serait de réitérer ce genre d’expérience sur la planète Mars.

Lancé en 2019 sous l’impulsion du président de Venturi, Gildo Pastor, le projet Flex découle d’un partenariat entre la maison monégasque Venturi, Venturi Lab, basé en Suisse, et l’entreprise américaine Venturi Astrolab. Chaque entité du trio apporte son expertise. Ainsi, l’équipe monégasque développe les batteries dans ses locaux historiques de Fontvieille. Les Suisses, eux, conçoivent notamment les matériaux, les panneaux solaires et les roues du rover. Enfin, les ingénieurs basés à Hawthorne (Californie) sont responsables de l’architecture, des mécanismes et des logiciels de contrôle du véhicule lunaire.

À trois ans du grand envol de Flex, Gildo Pastor évoque “le grand projet de sa vie professionnelle« . Selon l’homme d’affaires monégasque, il s’agit de la première étape d’une longue série destinée à “inscrire le groupe Venturi dans les livres d’histoire”.