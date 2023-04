Premier marathon et record de Monaco pour Nicolas d’Angelo !

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! Dimanche dernier, Nicolas d’Angelo a battu le record de Monaco du marathon en bouclant le marathon de Paris en 2 heures 32 minutes et 12 secondes.

Pour son tout premier marathon, Nicolas D’Angelo, 29 ans, s’était fixé comme objectif de finir en dessous des 2 heures et 35 minutes.

A Paris, malgré les conditions climatiques difficiles et une fin de parcours redoutable, le Monégasque aura parfaitement géré sa course en réalisant un temps inespéré.

Le record de Monaco du marathon était jusqu’alors détenu par Sonny Folcheri avec un chrono de 2 heures 42 minutes et 45 secondes réalisé à Tokyo en mars dernier.

« Battre un record n’était pas la finalité mais ce serait mentir de dire que cela ne me fait pas plaisir »

Nicolas D’Angelo voit ce record comme « la cerise sur le gâteau ». La performance à tout prix, l’obsession du résultat, très peu pour lui. Ce juriste de profession place le plaisir avant tout et se dit dans une quête de dépassement de soi et de progression de compétition en compétition.

S’il a commencé le sport étant adolescent, c’est sur un vélo qu’il s’est d’abord illustré. Sous la bannière de l’Union Cycliste de Monaco, il a participé à de nombreuses compétitions internationales avant de se consacrer, à 19 ans, à ses études.

Une fois revenu en Principauté et bien installé professionnellement, Nicolas reprend le sport de manière assidue mais délaisse le vélo pour la course à pied dont la pratique est moins chronophage selon lui, et plus compatible avec son travail.

Crédit photos : @Chriskotar