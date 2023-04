Les « Humanoïdes » de Georges Condo investissent la Villa Paloma

Passionné par l’étude de l’âme humaine et des émotions, Georges Condo prend ses quartiers à la Villa Paloma . Organisée par le Nouveau Musée National de Monaco, l’exposition « Humanoïdes » nous propose de découvrir une soixantaine de toiles du peintre américaine. Didier Ottinger, commissaire de l’exposition, répond à Nathalie Michet. Le Nouvée Musée National de Monaco propose une nouvelle exposition consacrée à l’œuvre de George Condo. Baptisée « Humanoïdes » , elle se tient à la Villa Paloma jusqu’au 1er octobre 2023. Le public peut ainsi découvrir une soixantaine de toiles exécutées par le peintre américain tout au long de sa carrière entre le début des années 1980 et aujourd’hui. Rembrandt et les Toons

À travers ces portraits de créatures presque humaines, l’artiste puise dans la tradition classique et dans la culture du divertissement pour tenter de « montrer la vérité de l’être humain« . Selon le commissaire de l’exposition, Didier Ottinger, Georges Condo « c’est à la fois Rembrandt et les Toons« . L’artiste, qui fut l’assistant d’Andy Warhol, retourne ainsi l’enveloppe corporelle de chaque personne « comme un gant » pour montrer ses émotions et son intériorité. Pour ne rien gâcher, l’humour s’invite aussi dans « cette enquête visuelle« . Chaque spectateur peut en effet s’amuser à mener un jeu d’identification et d’exploration.

Une influence mondiale

Si vous pensez ne rien connaître de Georges Condo, vous vous trompez sûrement. En 2010, Kanye West – alors pleinement concentré sur son art – lui avait confié l’illustration de son album mythique: My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Plus récemment, en 2020, le peintre new-yorkais a réalisé la pochette de Franchise, un titre du rappeur Travis Scott en collaboration avec Young Thug et M.I.A.

Quand aux liens de Georges Condo avec la Principauté, ils concernent non pas la scène rap, mais les Ballets de Monte-Carlo. On lui doit ainsi les costumes et les décors d’Opus 40, une création de Jean-Christophe Maillot en 2000. Deux ans plus tôt, l’artiste avait déjà peint un rideau de scène à la demande du chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo.